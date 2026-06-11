Хамес Родригес верит, что Луис Диас может выиграть «Золотой мяч»

·28·Спорт
Хамес Родригес верит, что Луис Диас может выиграть «Золотой мяч»

Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес считает своего товарища по команде Луиса Диаса достойным кандидатом на «Золотой мяч» после его выдающейся игры в текущем сезоне. Опытный полузащитник подчеркнул, что если сборная сможет далеко пройти на турнире мирового уровня, это еще больше укрепит статус вингера как игрока мирового класса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Луис Диас провел успешный сезон в составе «Баварии» на внутренней арене, став победителем Бундеслиги и Кубка Германии. 29-летний вингер показал впечатляющие результаты, записав на свой счет 26 голов и 23 результативные передачи во всех турнирах. В команде только Майкл Олисе сделал больше ассистов.

Хамес Родригес высоко оценил шансы своего соотечественника, заявив: «Луис Диас и «Золотой мяч»? Почему бы и нет? Для меня он уже сейчас входит в пятерку лучших футболистов мира. Если мы дойдем до финала, он может выиграть этот трофей».

Если Луис Диас завоюет эту престижную награду, он станет первым колумбийским победителем в истории. Ранее Радамель Фалькао занимал пятое место в 2012 году, а сам Хамес Родригес — восьмое в 2014 году. Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года перенесена из Парижа в Лондон и состоится 26 октября.

Сборная Колумбии в данный момент завершает последние тактические приготовления. Подопечные Нестора Лоренсо на групповом этапе встретятся со сборными Узбекистана, ДР Конго и Португалии. Южноамериканцы начнут свой путь 18 июня матчем против Узбекистана.

Луис ДиасХамес РодригесБаварияЗолотой МячКолумбия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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