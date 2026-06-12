Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над Чехией

Чемпионат мира по футболу 2026 года, проходящий на полях Северной Америки, с первых же дней дарит болельщикам настоящую драму и неожиданные повороты. Очередной матч группы «А» с участием сильнейших сборных планеты держал в напряжении всех любителей футбола. На великолепной арене «Эстадио Акрон» в Гвадалахаре одна из ведущих азиатских сборных — Южная Корея — встретилась с именитой европейской командой Чехии и, проявив настоящий характер, оформила важную победу.

Матч, как и ожидалось, начался с осторожной, но напряженной тактической борьбы. Несмотря на то, что в первом тайме ворота остались в неприкосновенности, вторая половина игры порадовала болельщиков голами. На 59-й минуте матча мастер обороны европейцев Ладислав Крейчи переиграл голкипера соперника Ким Сын Гю, открыв счет и выведя чехов вперед.

Герой со скамейки запасных и великолепный камбэк

Пропустив гол, «Азиатские тигры» не пали духом, а наоборот, усилили давление. На 67-й минуте опытный полузащитник корейцев Хван Ин Бом восстановил равновесие, заставив стадион взорваться — 1:1.

Тактические ходы главного тренера и выход на поле О Хён Гю, заменившего на 69-й минуте легендарного Сон Хын Мина, полностью изменили ход встречи. После активных действий звездного нападающего Хван Хи Чхана и его партнеров, вышедший на замену О Хён Гю на 80-й минуте завершил опасную атаку голом. Этот красивый мяч принес азиатской сборной важную волевую победу (2:1).

Благодаря этому успеху сборная Южной Кореи, набравшая 3 очка в первом же туре чемпионата мира, сделала огромный шаг к выходу в плей-офф. Напомним, что в матче открытия этой группы один из хозяев турнира — сборная Мексики — уверенно обыграла представителей ЮАР со счетом 2:0. Теперь борьба в группе «А» становится еще более жаркой.

ЧМ-2026. Группа «А». Подробности 2-го тура:

Южная Корея — Чехия — 2:1

12 июня. Мексика. Стадион «Эстадио Акрон».

Голы: Хван Ин Бом (67), О Хён Гю (80) — Крейчи (59).

Состав Южной Кореи: Ким Сын Гю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Ги Хёк, Соль Ён У, Хван Ин Бом (Ким Джин Гю, 84), Син Хо Бэк (Пак Джин Соп, 84), Ли Тэ Сок (Ом Джи Сон, 69), Ли Кан Ин, Ли Джэ Сон (Хван Хи Чхан, 62), Сон Хын Мин (О Хён Гю, 69).

Состав Чехии: Коварж, Чалупец, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Соучек, Сойка (Хитил, 85), Зелены, Шульц (Гложек, 64), Провод (Садилек, 64), Шик (Хорый, 64).

Предупреждение: Ли Ги Хёк (90+6).

Футболисты, сражавшиеся до последних секунд, показали настоящий зрелищный футбол. Следите за следующими жаркими матчами мундиаля, возможностями сборных и ситуацией в группах вместе с нами на страницах Замин!