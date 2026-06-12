Бернарду Силва перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента

·2·Спорт
Бернарду Силва перешел в мадридский «Реал» на правах свободного агента

Наряду с напряженными баталиями на Чемпионате мира, на трансферном рынке мирового футбола происходят настоящие сенсации. Мадридский «Реал», ставший в последние дни центром внимания спортивных СМИ благодаря возвращению легендарного тренера Жозе Моуринью, совершил очередной громкий трансфер. Португальский полузащитник Бернарду Силва, находившийся в поле зрения многих грандов, продолжит карьеру в Испании. Согласно эксклюзивной информации всемирно известного инсайдера Фабрицио Романо, «королевский клуб» достиг полного соглашения с опытным плеймейкером.

Согласно последним данным, 31-летняя португальская звезда футбола подписала с мадридским суперклубом до лета 2028 года официальный контракт. Примечательно, что в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на один год, до 2029 года, по взаимному согласию сторон.

Прощание с «Манчестер Сити» и бесплатный трансфер в Мадрид

Самым радостным и удивительным моментом для поклонников европейского футбола стало то, что хавбек официально покинул английский «Манчестер Сити» по истечении срока контракта. Это позволило гранду Ла Лиги «Реалу» заполучить футболиста столь высокого уровня абсолютно бесплатно, то есть в статусе свободного агента в свои ряды. Бернарду, выигравший множество трофеев под руководством Пепа Гвардиолы, включая Лигу чемпионов и золотые медали АПЛ, теперь будет стремиться к новым победам на «Сантьяго Бернабеу».

Бернарду Силва отличается своим видением поля, ювелирными передачами и неустанным трудолюбием. В прошедшем сезоне в составе «горожан» во всех турнирах он провел 53 матча забив три гола и отдав пять результативных передач (ассистов). По оценкам аналитиков авторитетного портала Трансфермаркт рыночная стоимость португальской звезды в настоящее время составляет 22 миллиона евро.

Мадридские болельщики не сомневаются, что тандем Жозе Моуринью и Бернарду Силвы придаст игре «сливочных» в центре поля еще больше изящества и мощи в новом сезоне. Борьба в Ла Лиге определенно разгорится с новой силой!

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Бернарду СилваРеал МадридЖозе МоуриньюМанчестер СитиФабрицио Романо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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