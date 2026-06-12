Килиан Мбаппе выступил против перехода Дешама в сборную Италии

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе призвал главного тренера Дидье Дешама завершить карьеру на высокой ноте после чемпионата мира 2026 года. Нападающий назвал «ужасными» слухи о том, что тренер может возглавить другую национальную сборную, в частности Италию. Ожидается, что Дешам покинет свой пост после турнира в США, Мексике и Канаде, завершив 14-летнюю работу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мбаппе признался, что пытается повлиять на планы своего тренера. По его словам, лучший способ проявить уважение к Дешаму — это попрощаться с ним победой. «Лучший способ отдать ему дань уважения — это побеждать, потому что он любит побеждать. Надеюсь, это будет его последняя команда, потому что я не хочу, чтобы он работал в другой», — сказал Мбаппе в интервью телеканалу М6.

Сам Дешам пока не принял окончательного решения относительно своего будущего, не исключая возвращения к клубному футболу или работы с другой сборной. Однако Мбаппе категорически против идеи видеть своего наставника на скамейке соперника. «Я оказываю на него давление», — добавил звездный игрок «Реал Мадрида».

Слухи о сборной Италии связаны с годами, которые Дешам провел в «Ювентусе» в качестве игрока и тренера. В то время как итальянцы ищут опытного специалиста для выхода из кризиса, кандидатура Дешама рассматривается как идеальный вариант. Но Мбаппе не одобряет этот путь: «Они говорили об Италии, это было бы просто ужасно».