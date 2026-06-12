ФК «Кайрат» подписал контракт с известным испанским нападающим

·27·Спорт
ФК «Кайрат» подписал контракт с известным испанским нападающим

На трансферном рынке казахстанского футбола происходят интересные события. Алматинский клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с испанским центральным нападающим Марком Гуалем, который сделал себе имя на европейских полях, с целью усиления атакующей линии. Согласно официальному заявлению пресс-службы клуба, соглашение между талантливым футболистом и командой рассчитано до конца 2027 года. действует.

С физическими показателями и антропометрическими данными нового нападающего вы можете ознакомиться ниже:

  • Возраст: 30 лет

  • Позиция: Центральный нападающий

  • Рост: 184 см

  • Вес: 73 кг

От академии «Барселоны» до «Реал Мадрид Кастилья»

Марк Гуаль родился в каталонском городе Бадалона. Свои первые шаги в футболе он сделал в молодежных академиях таких известных клубов, как «Бадалона», «Барселона» и «Эспаньол». За свою карьеру в профессиональном футболе он накопил огромный опыт, выступая за ряд известных испанских команд — «Севилья Атлетико», «Сарагоса», «Жирона», «Реал Мадрид Кастилья» и «Алькоркон».

В аналитической таблице ниже представлены продуктивная карьера Марка Гуаля в Европе и его основные достижения:

Зарубежные клубы футболиста

Главные достижения в турнирах

Показатели результативности

Личные награды

«Ягеллония» (Польша)

Матчи чемпионата Польши

Лучший бомбардир сезона 2022/23

Лучший нападающий Экстраклассы

«Легия Варшава» (Польша)

Обладатель Кубка и Суперкубка Польши

19 голов во всех турнирах

7 голов в Лиге конференций

«Риу Аве» (Португалия)

Участник высшего дивизиона Португалии

Игрок основного состава

Опыт высокого уровня

Победный путь в Польше и португальский опыт

Самые яркие страницы карьеры Марка Гуаля связаны с чемпионатом Польши. Весной 2022 года он присоединился к «Ягеллонии» и быстро проявил себя. В сезоне 2022/23 он стал лучшим бомбардиром, забив больше всех голов, и был признан лучшим нападающим Экстраклассы.

После этого он перешел в варшавскую «Легию» и вместе с командой выиграл Кубок и Суперкубок страны. В сезоне 2024/25 Марк стал настоящим лидером «Легии», забив 19 голов, 7 из которых пришлись на престижную Лигу конференций УЕФА.

Интересный факт для болельщиков: Перед переходом в «Кайрат» опытный форвард защищал цвета португальского клуба «Риу Аве» в высшем дивизионе. Также он в свое время провел 3 официальных матча за молодежную сборную Испании У-21.

Клуб «Кайрат», объявивший об этом трансфере в своем официальном Instagram, рассчитывает на большие победы на внутренней и международной арене благодаря голам нового нападающего.

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КайратМарк ГуальАлматыИспанияБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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