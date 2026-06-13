Чикаго Файр работает над трансферами Роберта Левандовского и Леона Горецки

Представитель МЛС «Чикаго Файр» планирует произвести настоящий фурор в летнее трансферное окно. Американский клуб в данный момент ведет переговоры с бывшими звездами «Баварии» Робертом Левандовским и Леоном Горецкой. Польский нападающий, чей контракт с «Барселоной» близится к завершению, уже посетил Чикаго и ознакомился с инфраструктурой клуба. Об этом Goal.com сообщает. передает.

Как сообщает издание The Athletic, 37-летний Роберт Левандовский заинтересован в продолжении карьеры за океаном, однако у него также есть серьезные предложения от клубов Саудовской Аравии. Ситуация с Леоном Горецкой несколько сложнее. Игрок сборной Германии в настоящее время находится в распоряжении Юлиана Нагельсмана, и на него претендует ряд европейских грандов.

Главный тренер «Чикаго Файр» Грегг Берхалтер хочет усилить атакующую линию команды, но здесь могут возникнуть трудности с формированием состава. Основной нападающий команды Уго Кёйперс в текущем сезоне забил 13 голов и был приглашен на Матч всех звезд МЛС. Учитывая, что Берхалтер обычно играет с одним центральным нападающим, одновременное использование Роберта Левандовского и Кёйперса может создать тактические проблемы.

Кроме того, по правилам МЛС количество игроков со статусом «Десигнатед Плаер» (ДП) ограничено. Если «Чикаго Файр» хочет подписать обеих звезд, один из них должен согласиться на обычный контракт, подпадающий под потолок зарплат. Ранее Томас Мюллер присоединился к «Ванкувер Уайткэпс» именно на таких условиях.