Жозе Моуринью начал масштабную перестройку состава «Реал Мадрида»

·3·Спорт
Жозе Моуринью начал масштабную перестройку состава «Реал Мадрида»

Один из самых известных и харизматичных тренеров мирового футбола, легендарный «Особенный» Жозе Моуринью после возвращения в мадридский «Реал» начал настоящую революцию на трансферном рынке. Спустя ровно 13 лет после своего ухода, опытный португальский специалист вновь возглавил «Королевский клуб» с целью создать идеальный состав для новых побед.

Напомним, что в прошлом сезоне португальский гений возглавлял «Бенфику» на своей родине. Теперь же он начал настоящую трансферную революцию в мадридском суперклубе.

Три звезды мирового уровня в Мадриде!

Руководство «Королевского клуба» уже приступило к выполнению требований нового главного тренера и в текущее летнее трансферное окно достигло окончательных договоренностей с тремя известными футболистами. Согласно информации авторитетных спортивных изданий, следующие звезды вскоре будут официально представлены на стадионе «Сантьяго Бернабеу»:

  • Бернарду Силва — для повышения креативности в полузащите;

  • Ибраима Конате — для усиления центра обороны;

  • Дензел Дюмфрис — чтобы сделать правый фланг защиты грозной силой.

Несмотря на эти три крупных приобретения, планы Жозе Моуринью по усилению состава на этом не заканчиваются.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с текущим состоянием летних трансферов «Реал Мадрида» и новыми требованиями Моуринью по комплектации состава:

Звезды, трансфер которых согласован

Их основная позиция

Новые позиции, требуемые Моуринью

Главная цель тренера

Авторитетный источник

Бернарду Силва


Ибраима Конате


Дензел Дюмфрис

Полузащитник


Центральный защитник


Правый защитник

1. Центральный защитник


2. Левый защитник

Создание абсолютного идеала в оборонительной линии

ESPN (США)

План по совершенствованию оборонительного редута

Как сообщает известный американский ESPN телеканал, после подписания новых игроков Жозе Моуринью поставил перед руководством клуба задачу осуществить еще два важных трансфера. Португальский тактик намерен довести конкуренцию в линии обороны до максимума.

Мнение экспертов: Моуринью всегда был известен тем, что строит чемпионские команды, опираясь на надежную оборону. Несмотря на приход Конате и Дюмфриса, он требует еще одного мощного защитника в центр и нового «двигателя» на левый фланг. Если руководство «Реала» выполнит эти два пожелания, остановить мадридский клуб в новом сезоне будет практически невозможно.

Следите за вторым историческим походом Жозе Моуринью в «Реал Мадрид», именами новых скрытых звезд, эксклюзивными тренировками и самыми горячими новостями европейского футбола вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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