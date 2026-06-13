Руй Кошта: Жозе Моуринью ушел бы, даже если бы Флорентино Перес проиграл

·33·Спорт
Руй Кошта: Жозе Моуринью ушел бы, даже если бы Флорентино Перес проиграл

Президент «Бенфики» Руй Кошта раскрыл неожиданные подробности ухода Жозе Моуринью из команды. По его словам, решение об уходе тренера было принято независимо от результатов президентских выборов в «Реал Мадриде». Кошта подчеркнул, что переход Моуринью в мадридский клуб был неизбежен и стороны достигли предварительной договоренности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Президент пояснил, что Жозе Моуринью открыто заявил о готовности принять предложение «Реал Мадрида» в случае победы Флорентино Переса. Однако даже если бы Перес проиграл выборы, португальский специалист не планировал оставаться в «Бенфике». Руй Кошта отметил, что понял: пришло время попрощаться с тренером на «Эштадиу да Луш».

«Бенфика» лишь ждала результатов выборов в «Реал Мадриде». Все понимали, что если Флорентино победит, он станет тренером мадридского клуба. Но ситуация была такова, что в любом случае он покинул бы пост главного тренера «Бенфики» по обоюдному дружескому согласию», — сказал Кошта на пресс-конференции.

Руй Кошта признал, что клуб пытался удержать Моуринью на долгий срок, но ситуация изменилась с появлением варианта с «Реал Мадридом». Он отметил, что не чувствует предательства из-за решения тренера, а, наоборот, уважает его выбор. Кошта добавил, что предложение о продлении контракта было сделано, но Жозе Моуринью выбрал другой путь.

Жозе МоуриньюРеал МадридБенфикаРуй КоштаФлорентино Перес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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