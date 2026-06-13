Луис де ла Фуэнте назвал главных фаворитов чемпионата мира

В эти дни миллионы болельщиков по всему миру следят за историческим чемпионатом мира по футболу 2026 года, который стартовал на полях Северной Америки. В атмосфере футбольного праздника накаляются споры о том, какая страна завоюет главный трофей мундиаля. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сделал интересное заявление о статусе фаворита своей команды и других претендентах на титул.

По мнению опытного специалиста, статус фаворита на бумаге до начала турнира не дает командам никакого практического преимущества или гарантий на поле.

«Сильнее ли мы Аргентины или Бразилии?»

Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции подошел к разговорам о фаворитах с реалистичной футбольной точки зрения:

«Нет, конечно. Что вообще значит быть фаворитом в футболе? Это лишь теоретические рассуждения болельщиков и экспертов вне стадиона.

Если смотреть на ситуацию объективно и искренне, заслуживаем ли мы чемпионства больше или сильнее ли мы таких мощных сборных, как Франция, Бразилия или Аргентина? Думаю, нет».

Испанский специалист, с гордостью напомнив, что его команда является обладателем европейского трофея, подчеркнул, что правила чемпионата мира совершенно иные.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с соперниками сборной Испании по групповому этапу ЧМ-2026 и претендентами, которых отметил главный тренер:

Статус сборной Испании Действующий чемпион мира Главные фавориты по мнению Де ла Фуэнте Количество претендентов на кубок мундиаля Соперники Испании в группе ЧМ-2026 Действующий чемпион Европы

(Англия побеждена в финале) Аргентина национальная сборная Франция, Бразилия, Аргентина,

Англия и Нидерланды Минимум 8-10 сильных команд • Кабо-Верде

• Уругвай

• Саудовская Аравия

Минимум 8-10 команд будут бороться за главный приз!

По мнению наставника Испании, на текущем мировом первенстве ожидается беспрецедентная конкуренция, и как минимум 8-10 сборных будут вести ожесточенную борьбу за трофей.

Неожиданное заявление тренера: «В этом году на турнире много команд, не уступающих друг другу в силе и мастерстве. Португалия во главе с Криштиану Роналду, физически крепкие представители Африки и многие другие сборные также достойны титула. Хочет ли Испания стать чемпионом? Конечно! Но это не значит, что мы обязательно победим. Футбол прекрасен тем, что иногда, даже будучи сильнее соперника во всех аспектах, можно неожиданно проиграть. Мы знаем свой потенциал и способны выиграть этот мундиаль».

Напомним, что «Красная фурия» на групповом этапе проведет напряженные матчи против Кабо-Верде, южноамериканского гранда Уругвая и представителя Азии — Саудовской Аравии.

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