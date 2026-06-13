Ожидается, что Рубен Аморим станет главным тренером «Милана»

·27·Спорт
Ожидается, что Рубен Аморим станет главным тренером «Милана»

Руководство «Милана» после новых переговоров с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом определило его в качестве главного кандидата на пост главного тренера. Португальский специалист опередил других претендентов, чтобы начать новую тактическую эру на «Сан-Сиро». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, «Милан» предложил Амориму двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Владелец клуба Джерри Кардинале намерен обеспечить стабильность в команде после неудач в прошлом сезоне. Изменение планов, связанных с Ральфом Рангником, позволило клубной иерархии уделить больше внимания кандидатуре Аморима.

Шансы Оливера Глазнера, который ранее считался фаворитом, резко снизились. После того как влияние Рангника на техническое направление клуба уменьшилось, Глазнер, бывший его протеже, опустился в списке кандидатов. Руководство «Милана» теперь отдает предпочтение тактике, основанной на агрессивном стиле игры, высокой линии обороны и быстром возврате мяча.

Помимо Аморима, в числе кандидатов есть Маттиас Яйссле, однако отступные в размере 6 миллионов евро по его контракту с «Аль-Ахли» могут создать финансовые трудности для «Милана». Также рассматривается вариант с Альваро Арбелоа, который попрощался с «Реал Мадридом».

Рубен Аморим уже был в поле зрения «Милана» два года назад, но тогда клуб выбрал Паулу Фонсеку. Теперь у португальского тренера может появиться шанс проявить себя в Серии А и восстановить свою репутацию после неудачного периода в Англии.

МиланРубен АморимСерия АТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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