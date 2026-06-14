Карло Анчелотти сделал заявление после ничьей в матче с Марокко

Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на полях США, Канады и Мексики, с первых же дней дарит миллионам болельщиков неожиданные и захватывающие моменты. В рамках 1-го тура группы «К» пятикратные чемпионы мира — сборная Бразилии — встретились с сильным представителем Африканского континента, сборной Марокко, и разошлись боевой ничьей 1:1. После завершения этого интересного тактического противостояния наставник «пентакампеонов» Карло Анчелотти принял участие в пресс-конференции, где эмоционально высказался об игре своих подопечных и потерянных очках.

Известное местное Глобо издание сообщает, что прославленный итальянский специалист открыто признал недостатки команды.

«У нас были возможности, но нам еще предстоит много работать»

Говоря о сопротивлении, оказанном сборной Марокко, и действиях своих подопечных, Карло Анчелотти отметил:

«К сожалению, в первом тайме наша команда не смогла показать тот содержательный футбол, которого мы ожидали, ребята немного расслабились на поле. Однако во втором тайме нам удалось значительно исправить ситуацию и взять игру под свой контроль.

У нас было несколько хороших возможностей поразить ворота соперника и вырвать победу, но мы не смогли ими воспользоваться. Мы прекрасно понимаем, что для достижения поставленных целей нам нужно еще многое улучшить и неустанно работать над собой».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с историческим рекордом сборной Бразилии и календарем предстоящих жарких матчей группового этапа:

Название сборной Соперник в 1-м туре и результат Источник официального заявления Историческая традиция и рекорд Матч 2-го тура и дата Решающий матч 3-го тура Бразилия

(Пентакампеоны) Марокко

(1:1, ничья) Глобо издание

(Бразилия) С 1934 года не проигрывает в стартовых матчах ЧМ • Против Гаити

(20 июня) • Против Шотландии

(25 июня) Марокко

(Представитель Африки) Бразилия

(1:1, ничья) — Одна из самых интенсивных команд Африки • Против Шотландии

(20 июня) • Против Гаити

(25 июня)

Историческая традиция и решающие матчи впереди

Хотя этот ничейный результат немного расстроил бразильских болельщиков, «селесао» удалось сохранить свою великую почти вековую традицию. Ведь если проанализировать историю чемпионатов мира, сборная Бразилии является единственным грандом, который с далекого 1934 года не познал горечи поражений в матчах открытия и стартовых играх мирового первенства.

Календарь следующих жарких матчей: Интрига в группе «К» только накаляется. Подопечные Карло Анчелотти, потерявшие очки, выйдут на поле против сборной Гаити 20 июня в рамках 2-го тура, а в заключительном 3-м туре группового этапа — 25 июня — сразятся с представителями Шотландии. Сборная Марокко, в свою очередь, сначала сыграет с Шотландией 20 июня, а затем 25 июня встретится со сборной Гаити.

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