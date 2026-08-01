Испания выделит до 2,3 млрд долларов на европейский космический проект ИРИС2

Правительство Испании официально подтвердило выделение от 1,6 млрд до 2 млрд евро (примерно 2,3 млрд долларов) на создание национальной системы спутниковой связи, которая станет частью европейской орбитальной сети ИРИС2. Согласно данным иксбт.ком, это крупнейший объем национального финансирования, объявленный на сегодняшний день в рамках данной масштабной стратегической инициативы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для справки: ранее Польша заявляла о намерении инвестировать в этот проект 470 млн евро. Система ИРИС2 (Инфраструктуре фор Ресилиенке, Интерконнективитй анд Секуритй бй Сателлите), имеющая инфраструктурное значение, создается в целях обеспечения специальной защищенной спутниковой связи для стран Европейского Союза и военных пользователей.

Стратегическая безопасность и независимость

В отличие от коммерческих услуг, данный новый проект предоставит европейским странам возможность гарантированного использования собственной независимой коммуникационной инфраструктуры. Это оценивается как важный шаг в обеспечении информационной безопасности региона и снижении зависимости от внешних факторов.

Проект реализуется консорциумом СпакеРИСЭ. В его состав входят ведущие операторы СЭС, Эутелсат и Хиспасат, а также крупные аэрокосмические компании Европы. Национальная программа Испании включает в себя создание собственного космического сегмента, наземной инфраструктуры управления, а также закупку пользовательских терминалов.

Технические детали проекта и дальнейшие планы

Создаваемая Испанией национальная инфраструктура будет полностью совместима с общей системой ИРИС2, однако останется под прямым контролем Испании. Группировка ИРИС2 на полную мощность в будущем планирует включать в себя в общей сложности 290 спутников, движущихся на низких и средних околоземных орбитах.

В настоящее время проект находится на стадии выбора основного производителя спутников. Хотя запуск первых космических аппаратов на орбиту намечен на 2029 год, полноценный ввод системы в эксплуатацию ожидается не ранее 2030 года. Тем не менее, Испания, подтвердив многомиллиардные инвестиции, стала крупнейшим государственным участником проекта.