Аюб Буадди в прицеле Арсенала: перейдет ли марокканский талант в Премьер-лигу?

С началом матчей Чемпионата мира-2026 на трансферном рынке засияли новые имена. Молодая звезда сборной Марокко Аюб Буадди привлек внимание скаутов со всего мира после блестящей игры в матче против Бразилии (1:1). В частности, лондонский Арсенал начал серьезную работу по подписанию 18-летнего полузащитника. Об этом сообщает Goal.com.

Воспитанник Лилля, Буадди полностью контролировал центр поля в матче на стадионе Метлайф. По информации Goal.com, главный тренер Арсенала Микель Артета высоко оценил технические способности игрока и считает его главной целью для усиления центральной зоны команды. Лондонцы поддерживают контакт с талантливым футболистом уже несколько месяцев.

Трансферные слухи и конкуренция

В борьбе за Буадди участвует не только Арсенал, но и такие гранды, как Пари Сен-Жермен и Челси. Однако сам футболист пока предпочитает сохранять спокойствие в вопросе трансфера. Отвечая на вопрос журналиста Дэвида Орнштейна о переезде в Премьер-лигу, молодая звезда подчеркнул, что сосредоточен на национальной сборной.

"В настоящее время всё моё внимание сосредоточено только на Чемпионате мира, и я не могу дать точный ответ на этот вопрос. Конечно, я рад интересу со стороны крупных клубов. Но сейчас мы с Марокко постараемся выложиться на турнире по максимуму и показать лучший результат", — заявил Аюб Буадди.

Лидерство на поле и уникальная статистика

В матче против Бразилии Буадди показал очень зрелую и уверенную игру для своего возраста. Он не потерял хладнокровия даже тогда, когда на него оказывала давление звезда Реал Мадрида Винисиус Жуниор. Согласно статистике, он коснулся мяча 87 раз за игру, показав лучший результат в своей команде.

Также марокканский талант совершил 53 продвижения с мячом, постоянно держа в напряжении оборону соперника. Буадди, который помимо профессиональной футбольной карьеры получает высшее образование по математике, поражает экспертов своим интеллектуальным потенциалом на поле. Если Арсеналу удастся осуществить этот трансфер, в распоряжении Микеля Артеты может оказаться один из сильнейших полузащитников будущего.