Кто звезда июля в Суперлиге? Объявлена пятерка номинантов

Профессиональная футбольная лига Узбекистана объявила кандидатов на звание лучшего игрока Суперлиги по итогам июля. В список вошли пять футболистов из пяти клубов страны.

Судя по статистике номинантов, на этот раз борьба выдалась весьма упорной: если один футболист забил пять голов в трех матчах, то другой, несмотря на то, что является защитником, дважды поразил ворота соперников. ПФЛ по традиции ежегодно определяет лучшего футболиста, тренера и автора самого красивого гола месяца в чемпионате.

Анвар Ходжимирзаев — главный претендент с пятью голами

Нападающий «Динамо» Анвар Ходжимирзаев зафиксировал самую высокую результативность в июле. Он вышел на поле в трех матчах и забил пять голов в ворота соперников.

Это в среднем 1,67 гола за игру. Такой показатель за короткий период означает не только то, что нападающий находится в хорошей форме, но и то, что он напрямую повлиял на результаты своей команды.

Ходжимирзаев считается одним из ведущих игроков «Динамо» и на официальной странице ПФЛ также представлен как представитель самаркандцев.

У Асадбека Собиржонова четыре результативных действия

Еще один серьезный кандидат в списке — Асадбек Собиржонов. Согласно представленной статистике, в июле в трех матчах он:

забил три гола;

отдал одну голевую передачу;

записал на свой счет в общей сложности четыре результативных действия.

Если считать голы и ассисты вместе, у Собиржонова второй по величине показатель после Ходжимирзаева. Это показывает, что он был активен не только в завершении атак, но и в создании возможностей для партнеров по команде.

Бобур Абдухоликов продемонстрировал стабильность

Форвард «Насафа» Бобур Абдухоликов практически выполнил свою задачу в каждом из трех матчей — на его счету три гола.

Средний результат в один гол за игру считается высоким показателем для нападающего. Особенно при оценке за короткий месяц стабильность имеет большое значение.

В официальной информации ПФЛ Абдухоликов указан как нападающий «Насафа».

Башар Ресан не забивал, но создал три гола

В отличие от других футболистов в списке, вингер «Пахтакора» Башар Ресан выделялся не голами, а ассистами.

Иракский футболист трижды отдал результативные передачи партнерам в трех матчах. Значит, в каждой его встрече непосредственное участие привело как минимум к одному голу.

Результат Ресана показывает, что плеймейкерские качества и командная игра так же важны, как и отдельные забитые мячи. В базе ПФЛ он указан как полузащитник «Пахтакора».

Два гола защитника Анвара Гафурова

Среди номинантов есть и представитель линии обороны. Футболист «Нефтчи» Анвар Гафуров провел три матча в июле и дважды записал свое имя на табло.

Два гола для нападающих могут показаться обычным показателем. Но то, что защитник забил дважды в трех матчах, демонстрирует его угрозу при стандартных положениях и вклад в атаки команды.

Именно фактор позиции делает кандидатуру Гафурова еще более интересной: он добился результативности, выполняя задачи, отличные от других претендентов.

Результаты номинантов в июле

Футболист Клуб Матчи Голы Ассисты Анвар Ходжимирзаев «Динамо» 3 5 — Асадбек Собиржонов АГМК 3 3 1 Бобур Абдухоликов «Насаф» 3 3 — Башар Ресан «Пахтакор» 3 — 3 Анвар Гафуров «Нефтчи» 3 2 —

В выборе решают не только голы

По чистой статистике лидером с пятью голами является Анвар Ходжимирзаев. Однако при определении лучшего игрока месяца учитываются не только количество голов, но и влияние игрока на результат команды, его общие действия в матчах и роль в ключевых эпизодах.

Голы и ассисты Собиржонова, мастерство плеймейкера Ресана, стабильность Абдухоликова и результативность Гафурова в качестве защитника выводят этот выбор за рамки борьбы простых цифр.

Одно можно сказать наверняка: в июле в Суперлиге доминировал атакующий футбол. Теперь вопрос в одном — победит ли забивший пять голов Ходжимирзаев или кто-то из его конкурентов покажет неожиданный результат?

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