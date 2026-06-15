Аббосбек Файзуллаев рассказал о мечте сыграть против Роналду

Атакующий полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился своими мыслями перед матчем группового этапа Чемпионата мира-2026 против Португалии. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» молодая звезда рассказал о Криштиану Роналду, сильных сторонах португальской сборной и о большой сцене, о которой мечтал с детства.

Для сборной Узбекистана этот мундиаль имеет историческое значение. Подопечные Фабио Каннаваро впервые участвуют в финальной стадии Чемпионата мира, и одним из главных испытаний в группе станет именно матч против Португалии. Для Аббосбека Файзуллаева этот поединок носит особый эмоциональный характер — он может выйти на поле против одного из величайших игроков в истории футбола, Криштиану Роналду.

Журналист спросил Аббосбека, сильнее ли нынешняя Португалия с Роналду или без него. Файзуллаев ответил на этот вопрос очень рассудительно. По его мнению, с точки зрения прессинга Португалия может выглядеть активнее без Криштиану, но когда Роналду на поле, команда духовно усиливается.

«Возможно, с точки зрения прессинга они сильнее без Роналду. Но когда Криштиану на поле, он придает команде уверенность. Он может решить исход матча в любой момент», — сказал Файзуллаев.

В этом мнении есть глубокий смысл. Несмотря на то, что Роналду приближается к 40-летию, его влияние на поле остается огромным. Он не только нападающий, способный забивать голы, но и лидер, который придает психологическую силу своим товарищам по команде. На крупных турнирах не раз доказывалось, что такие футболисты могут изменить ход игры в одно мгновение.

Аббосбек также оценил Криштиану с этой точки зрения. Он назвал португальскую звезду одним из величайших футболистов в истории и подчеркнул, что не сомневается в способности Роналду по-прежнему играть решающую роль.

«Криштиану — один из величайших футболистов в истории, и нет сомнений, что он все еще может играть решающую роль на поле», — сказал он.

Когда Файзуллаева спросили, ждет ли он момента выхода на поле против Роналду, он ответил, что ждет этого с огромным нетерпением. По словам Аббосбека, он с детства смотрел игры Криштиану по телевизору и мечтал однажды сыграть против него.

«Конечно, жду с очень большим нетерпением. Когда я смотрел его матчи по телевизору, я всегда мечтал об этом», — сказал футболист сборной Узбекистана.

Эти слова напоминают чувство, знакомое каждому болельщику. Молодой футболист, который вчера наблюдал за мировыми звездами по телевизору, сегодня готовится выйти против них на Чемпионате мира. Это не только личная мечта Аббосбека, но и яркий показатель того, на какой уровень поднялся весь узбекский футбол.

Интересно, что Файзуллаев назвал себя поклонником Лионеля Месси. Но при этом он с большим уважением относится и к Роналду. По его мнению, сыграть против Криштиану — большая мечта для любого футболиста.

«Я сам являюсь поклонником Лионеля Месси, но Криштиану мне тоже очень нравится. Сыграть против него — конечно, большая мечта», — сказал Аббосбек.

Этот ответ показывает искренность Файзуллаева. Спор о Месси и Роналду в футболе длится годами. Но Аббосбек выразил уважение к обоим великим футболистам, не скрывая, насколько важно для него разделить поле с Криштиану.

В ходе беседы также вспоминали период, когда Джалолиддин Машарипов и Криштиану Роналду играли вместе в «Ан-Насре». Известно, что после перехода Роналду в саудовский клуб он выступал в одной команде с Машариповым и даже отправил видеообращение узбекскому народу. Это обращение стало очень популярным в социальных сетях.

«Ха-ха, конечно. Это стало очень популярным в социальных сетях», — сказал Файзуллаев.

По словам Аббосбека, Джалолиддин Машарипов, играя в одной команде с Роналду, многому у него научился. Криштиану давал ему различные советы и делился своим опытом. Такой опыт считается большой школой для любого футболиста.

«Наш брат Машарипов играл с ним в одной команде, многому научился. Криштиану также давал ему различные советы и делился своим опытом», — сказал он.

Файзуллаев также рассказал еще одну интересную деталь. По его словам, Машарипов и Роналду соревновались в точности ударов по окончании тренировок.

«В конце тренировок они соревновались в том, кто лучше бьет по воротам», — сказал Аббосбек.

Когда журналист спросил, кто победил, Файзуллаев ответил с юмором.

«Этого я не скажу, ха-ха!» — сказал он.

Этот короткий ответ добавил беседе легкости. В то же время очень радует, что узбекские футболисты находились в одной среде со звездами мирового футбола, перенимали у них опыт и теперь достигли уровня, позволяющего выйти против них на Чемпионате мира.

Сборная Узбекистана проведет матч против Португалии 23 июня. Встреча начнется в 22:00 по ташкентскому времени. Ожидается, что эта игра станет одним из самых интересных противостояний на групповом этапе для болельщиков.

В составе Португалии, помимо Роналду, есть футболисты высокого уровня, такие как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витинья, Рафаэл Леау и Рубен Диаш. Для Узбекистана этот матч станет большим испытанием. Но именно такие игры выводят футболистов на новый уровень, позволяя им показать себя миру.

Для Аббосбека Файзуллаева этот матч — не просто очередная игра. Это детская мечта, большая сцена, великий соперник и возможность доказать свою состоятельность. Судя по его словам, молодой футболист ждет этого момента с огромным энтузиазмом.

Узбекские болельщики ждут от Аббосбека и его товарищей по команде смелой, умной и искренней игры. Выйти на поле против такой легенды, как Роналду, — большая честь, но сыграть против него достойно — еще более важная задача. Теперь все внимание приковано к 23 июня.