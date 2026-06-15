Реал Мадрид приобрел защитника Челси Марка Кукурелью за 52 миллиона фунтов

·36·Спорт
Реал Мадрид приобрел защитника Челси Марка Кукурелью за 52 миллиона фунтов

Испанский клуб Реал Мадрид официально завершил трансфер защитника Челси Марка Кукурельи. Эта сделка стоимостью 52 миллиона фунтов стерлингов (около 60 миллионов евро) стала первым крупным приобретением при вернувшемся на пост главного тренера мадридского клуба Жозе Моуринью. Игрок сборной Испании возвращается на родину после пяти лет выступлений в Английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.com.

Вернувшись к управлению на стадионе Сантьяго Бернабеу, Жозе Моуринью поставил приоритетной задачей усиление левого фланга обороны. Трансфер 26-летнего футболиста свидетельствует о намерении «королевского клуба», оставшегося без крупных трофеев в последние два сезона, серьезно обновить состав. По сообщению издания Гуардиан, эта инвестиция станет важным фундаментом для формирования новой линии защиты Моуринью.

Долгосрочный контракт и новый проект

Руководство Реал Мадрида рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с испанским защитником. В официальном заявлении клуба подтверждено подписание шестилетнего контракта с Марком Кукурельей, который будет действовать до 30 июня 2032 года. Футболист, являющийся чемпионом Европы 2024 года, в данный момент находится в расположении своей сборной и сразу после завершения международного турнира присоединится к своей новой команде.

Клуб Челси, в свою очередь, также подтвердил уход футболиста и выразил ему благодарность. В заявлении лондонцев особо отмечено, что Кукурелья перешел из Брайтона в 2022 году и вместе с командой выиграл Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира. За время выступлений на Стэмфорд Бридж он сумел стать одной из ключевых фигур команды.

Причины и противоречия трансфера

Несмотря на то, что Кукурелья показывал хорошие результаты на поле, его отношения с руководством Челси в последние месяцы заметно охладели. Футболист открыто критиковал вектор развития клуба, назвав вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от ПСЖ следствием «неопытности». Также он не скрывал своего недовольства решением об уходе Энцо Марески из команды.

Интересно, что ранее Марк Кукурелья заявлял, что ему было бы трудно отклонить предложение Барселоны, клуба, в котором он воспитывался. Однако личная заинтересованность Жозе Моуринью в игроке и решительные действия Реал Мадрида привели к тому, что трансфер состоялся именно в пользу мадридцев. Теперь испанский защитник начинает новую эру в составе «сливочных».

Реал МадридЧелсиМарк КукурельяЖозе МоуриньюТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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