Настоящий флагман европейского футбола, мадридский «Реал», продолжает оставаться в центре внимания мирового спортивного сообщества из-за своих горячих и скандальных событий. Вслед за недавно начавшейся новой эрой в команде, среди болельщиков вызвал большой интерес вопрос о том, кто станет новым обладателем футболки с четвертым (4) номером, который имеет особое символическое и священное значение в истории клуба. Этот знаменитый номер до недавнего времени принадлежал опытному австрийскому защитнику Давиду Алабе, чей контракт с «королевским клубом» подошел к концу. Теперь представители нового поколения в Мадриде вступили в борьбу за право унаследовать этот почетный номер.

Борьба молодых талантов: Дин Хёйсен и Рауль Асенсио

По сообщению известного инсайдера и опытного журналиста Мигеля Анхеля Диаса, два перспективных центральных защитника «Сантьяго Бернабеу» — Дин Хёйсен и Рауль Асенсио — официально выразили руководству клуба желание выступать именно под 4-м номером.

Согласно инсайдерским данным, на данный момент основным и фаворитом в борьбе за этот знаменитый номер считается молодой и талантливый Дин Хёйсен. Тренерский штаб также склонен поддержать его кандидатуру.

В следующей таблице официального спортивного анализа вы можете подробно ознакомиться с историей легендарного 4-го номера в мадридском «Реале» и последними важными изменениями в команде:

Священный номер на футболке Последний владелец (контракт истек) Бывшие легендарные владельцы номера Текущий главный претендент Новый главный тренер команды Замененный бывший тренер 4-й номер

(Священная футболка) Давид Алаба

(Звезда из Австрии) • Серхио Рамос

• Фернандо Йерро Дин Хёйсен

(Талантливый защитник) Жозе Моуринью

(После 13-летнего перерыва) Альваро Арбелоа

Великое наследие легенд и возвращение Моуринью

Стоит особо отметить, что 4-й номер для мадридского гранда — это не просто цифра, а настоящий символ лидерства и мастерства. До вышеупомянутого Давида Алабы под этим номером на зеленом поле выступали такие легендарные футболисты, как бывший капитан Серхио Рамос, известный своим боевым характером, и великий защитник в истории клуба Фернандо Йерро, которые вели «Реал» к многочисленным победам.

Еще одна приятная новость для мадридцев заключается в том, что недавно знаменитый и разносторонний специалист Жозе Моуринью вернулся в свой любимый клуб в качестве главного тренера спустя долгий 13-летний перерыв. Специалист, получивший прозвище «Особенный», занял место Альваро Арбелоа в руководстве командой. Болельщики с нетерпением ждут, как под руководством Моуринью молодые защитники раскроют свой потенциал в новой форме.

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