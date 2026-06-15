Гарри Кейн — мастер игры: защитник Хорватии высоко оценил капитана Англии

Накануне старта чемпионата мира капитан сборной Англии Гарри Кейн вызывает серьезное беспокойство у соперников. Защитник сборной Хорватии Дуе Калета-Кар, который выйдет на поле против англичан в первом туре группового этапа, высоко оценил мастерство нападающего, назвав его одним из самых умных игроков в мировом футболе. Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля считается главным фаворитом в матче группы Л, который пройдет в Далласе. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Гарри Кейн подошел к этому турниру после одного из самых результативных сезонов в своей карьере. В составе «Баварии» он принял участие в 51 матче во всех турнирах и забил 61 гол. Такая впечатляющая статистика настораживает не только болельщиков, но и профессиональных защитников. По данным Goal.com, хорваты прекрасно осознают способность Кейна создавать опасность в любой ситуации.

Интеллект и действия на поле

Дуе Калета-Кар отметил, что, хотя в предыдущих противостояниях Кейн и не забивал, его общая игра произвела сильное впечатление. «Хотя Кейн не забил нам на чемпионате Европы, его действия меня поразили. То, как он ведет себя на поле и выбирает позицию, свидетельствует о том, что он настоящий мастер игры. Он точно знает, что делает», — говорит хорватский защитник.

Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В 114 матчах он забил 79 голов. Однако его международная карьера связана и с рядом болезненных поражений. В частности, проигрыши в финалах чемпионата Европы против Италии и Испании, а также поражение именно от Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2018 года оставили глубокий след в карьере нападающего.

Подготовка и неожиданное разочарование

В настоящее время сборная Англии продолжает подготовку в США. Кейн недавно забил победный гол в товарищеском матче против Новой Зеландии, продемонстрировав отличную спортивную форму. Несмотря на это, в лагере команды произошло неожиданное событие: появились сообщения о том, что из автомобиля команды в Канзас-Сити были украдены специально подготовленные футбольные бутсы капитана.

Сборная Хорватии, в свою очередь, полагается на опыт. Команда, занявшая третье место на мундиале 2022 года в Катаре, знает, что для остановки Кейна необходима командная дисциплина. Калета-Кар заявил, что единственный способ сдержать Англию — не оставлять Кейну свободного пространства и четко следовать указаниям тренера. «У них есть технически одаренные футболисты, способные решить исход матча одним эпизодом. Но мы готовы и с нетерпением ждем первой игры», — добавил он.