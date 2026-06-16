«Манчестер Сити» продлевает контракт с Йошко Гвардиолом до 2031 года

·39·Спорт
«Манчестер Сити» продлевает контракт с Йошко Гвардиолом до 2031 года

Чемпион Англии «Манчестер Сити» пришел к окончательному соглашению о продлении действующего контракта с одним из своих основных защитников Йошко Гвардиолом. Талантливый хорват останется в составе «горожан» до 2031 года. Это решение положило конец различным трансферным слухам вокруг футболиста. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания BBC Sport, руководство «Манчестер Сити» считает Гвардиола одним из своих самых ценных активов в будущем. Новый контракт продлевает срок его пребывания в клубе еще на три года. Предыдущее соглашение должно было истечь в 2028 году, однако клуб решил действовать заранее, чтобы обеспечить стабильность оборонительной линии.

Интерес грандов пресечен

Решение Гвардиола стало неожиданным ударом для ряда грандов Европы, в частности для «Реал Мадрида» и «Баварии». Президент испанского клуба Флорентино Перес стремился радикально обновить линию защиты, привезя хорватского защитника на «Сантьяго Бернабеу». Мюнхенская «Бавария» также направляла официальные запросы относительно возвращения футболиста в чемпионат Германии.

Несмотря на это, «Манчестер Сити» сохранял спокойствие в ходе переговоров. Руководители клуба были уверены, что футболист доволен жизнью в Манчестере и предан проекту. В итоге Гвардиол, будучи одним из сильнейших защитников мира, предпочел продолжить свою карьеру именно в английской Премьер-лиге.

Универсализм Йошко Гвардиола сделал его незаменимым элементом в тактических схемах Пепа Гвардиолы. Он может одинаково надежно играть как в центре обороны, так и на левом фланге. Тот факт, что в сезоне 2024-25 он был признан «Лучшим игроком» клуба, свидетельствует о его высоком авторитете в команде.

Стоит отметить, что прошлый сезон выдался для футболиста физически непростым. Из-за серьезной травмы ноги в январе он был вынужден провести четыре месяца вне поля. Однако, вернувшись в строй в мае, он доказал свою высокую спортивную форму в решающих матчах сезона, в том числе в играх против «Кристал Пэлас» и «Астон Виллы».

Новый контракт не только выгоден с финансовой точки зрения, но и выражает высокое доверие клуба к футболисту. Ожидается, что руководство «Манчестер Сити» официально объявит о соглашении в ближайшие недели. Этот шаг является частью стратегии клуба по сохранению стабильности в процессе перехода к новому этапу.

Манчестер СитиЙошко ГвардиолТрансферПремьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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