Чемпионат мира по футболу, который принимают США, Канада и Мексика, с каждым днем все больше завораживает не только миллионы болельщиков, но и все мировое спортивное сообщество, приближаясь к своей кульминации. В этом глобальном мундиале в обновленном и расширенном революционном формате впервые принимают участие 48 лучших национальных сборных, где наряду с многомиллионными суперзвездами мирового футбола свои навыки демонстрируют и молодые таланты, которые еще не так хорошо известны широкой публике, но обещают засиять в ближайшем будущем.

Для многих молодых и перспективных футболистов нынешний турнир является беспрецедентным золотым шансом показать свой талант всей планете, повысить трансферную стоимость и открыть путь в топ-клубы Европы. Именно поэтому самые известные скауты мира и руководители ведущих команд стекаются в Северную Америку с целью открыть новых звезд, которые станут фундаментом будущего.

Список Тома Коломмо и признание узбекского таланта

Один из всемирно известных и признанных спортивных журналистов Том Коломмо посетил поля мундиаля и отобрал самых талантливых 32 молодых футболистов, которые еще не успели стать знакомыми всем на большой сцене, но чьи имена вскоре не будут сходить со страниц мировой прессы. Для футбольных фанатов особенно радостным и поводом для гордости является то, что в этот престижный международный список попал атакующий полузащитник сборной Узбекистана, впервые в своей истории участвующей в Чемпионате мира, и известного турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев.

Статья известного инсайдера и журналиста Тома Коломмо об Файзуллаеве: «Сегодня почти в каждой стране в футбольном мире найдется свой местный талант, которого превозносят под прозвищем „Месси“. В некоторых случаях такие космические сравнения могут оказать излишнее психологическое давление на молодых ребят, но тем не менее вокруг такого известного имени всегда возникает большой интерес и интрига. Аббосбек Файзуллаев, входящий в состав главной сборной Узбекистана, которая впервые в своей истории завоевала путевку на ЧМ, в настоящее время также находится под этим определением. Однако он ни в коем случае не хочет оставаться в тени этого прозвища».

В следующей официальной таблице спортивного и статистического анализа вы можете подробно ознакомиться с показателями гордости узбекского футбола Аббосбека Файзуллаева на международной арене и его впечатляющей статистикой в чемпионате Турции:

Имя и возраст футболиста Текущий официальный клуб и дата Предыдущая команда Продуктивность в чемпионате Турции Статистика в сборной Узбекистана Известное прозвище на международной арене Потенциальные гранд-клубы в будущем Аббосбек Файзуллаев

(22 года) «Истанбул Башакшехир»

(с лета 2025 года) ЦСКА Москва

(Российская Премьер-лига) 4 гола и 7 голевых передач

(текущий сезон) 32 матча,

8 голов «Узбекский Месси»

(общепризнанное) • «Галатасарай»

• «Фенербахче»

«Узбекский Месси» хочет вписать свое имя в историю

Напомним, что наш 22-летний футболист, способный демонстрировать филигранную игру на любой позиции в линии атаки — как на флангах, так и в роли центрального плеймейкера, перешел из российского клуба ЦСКА в турецкий «Истанбул Башакшехир» во время летнего трансферного окна 2025 года. За короткий срок он нашел свое место в составе стамбульцев, сумев забить 4 гола и сделать 7 результативных передач (ассистов) в Суперлиге Турции. В футболке главной сборной страны он уже провел 32 официальных матча, 8 раз точно поразив ворота соперников.

В спортивной прессе Узбекистана и России уже стало традицией ласково называть его «узбекским Месси». Талантливый футболист отметил, что считает это определение большой честью и высоким признанием, но в то же время его главной целью является выход за рамки простых сравнений с аргентинской легендой в мировом футболе, прохождение собственного пути и независимое вписание своего имени на страницы истории.

Если наш соотечественник продолжит свои содержательные выступления в составе «Башакшехира» и на Чемпионате мира на столь же высокой ноте, то в ближайшем будущем неизбежны заманчивые предложения от мощнейших грандов Турции с многомиллионными армиями болельщиков, таких как «Галатасарай» или «Фенербахче». В данный момент Аббосбек сосредоточил все свое внимание на том, чтобы стать открытием полей ЧМ-2026 вместе с нашей национальной сборной.

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