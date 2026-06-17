Томас Тухель и Англия: споры вокруг состава перед чемпионатом мира 2026 года

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель стоит перед серьезным выбором в преддверии старта чемпионата мира 2026 года. Перед открывающим матчем против Хорватии в Далласе специалисту необходимо принять окончательное решение по нескольким позициям основного состава. Согласно аналитическим данным Goal.com, Тухель в данный момент отбирает наиболее подходящих игроков из 14–15 кандидатов. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

На данный момент одним из самых обсуждаемых вопросов остается то, кто выйдет на поле на позициях левого и правого вингеров, атакующего полузащитника и в центре обороны. В частности, выбор Эзри Конса в пару к Джону Стоунзу в центре защиты расценивается как неожиданное решение. Этот выбор неизбежно вызовет множество вопросов у экспертов.

Проблемы в линии атаки и неожиданные кандидаты

На правом фланге основным кандидатом должен был стать Букайо Сака, однако вингер «Арсенала» сейчас борется с травмой ахиллова сухожилия. Это вынуждает Тухеля рассматривать другие варианты. Несмотря на наличие такой звезды, как Джуд Беллингем , в центре полузащиты, интерес тренера к Моргану Роджерсу также очевиден. На левом фланге же за место в составе конкурируют Энтони Гордон и Маркус Рэшфорд.

В линии ворот ожидается стабильность. Несмотря на критику на клубном уровне, Джордан Пикфорд всегда демонстрирует надежную игру в составе национальной команды. Его четыре сейва в сериях пенальти с 2018 года в два раза превышают результаты всех предшественников за последние 22 года. Пикфорд завоевал доверие Тухеля не только умением отражать удары, но и навыками ввода мяча в игру и лидерскими качествами.

Баланс в составе и стратегический выбор

По мнению экспертов, для Тухеля самое важное — сохранить баланс в команде. В матче против такой опытной сборной, как Хорватия, любая ошибка в обороне может дорого обойтись. Поэтому включение Эзри Конса в основной состав считается тактическим риском.

Кроме того, с целью усиления атаки выбор Энтони Гордона на левом фланге может добавить игре Англии скорости и агрессии. До полного восстановления физического состояния Букайо Сака оставить его в запасе и сберечь для следующих этапов турнира кажется логичным решением.

В целом, успех Англии на мундиале 2026 года будет зависеть от того, насколько оправдают себя эти неожиданные и смелые решения Тухеля. Матч против Хорватии определит не только положение в группе, но и общий настрой команды под руководством нового тренера.