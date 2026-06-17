Бернарду Силва официально продолжит карьеру в «Реале»
На европейском трансферном рынке официально состоялась очередная крупная и громкая сделка! Мадридский «Реал» через свой официальный веб-сайт объявил о подписании контракта с опытным и искусным португальским полузащитником Бернарду Силвой.
Действующее соглашение футболиста с «Манчестер Сити», с которым он долгие годы побеждал в Англии, подошло к концу, и он присоединился к «сливочным» в статусе свободного агента. Этот трансфер, несомненно, усилит линию полузащиты мадридского гранда и стал настоящим праздником для миллионов болельщиков «королевского клуба».
Контракт до 2028 года и астрономические финансовые показатели
Сотрудничество между мадридцами и португальским плеймейкером было закреплено долгосрочным соглашением, рассчитанным до лета 2028 года. По сообщениям инсайдеров, финансовые детали этого трансфера включают в себя огромные суммы.
Согласно ранее распространившейся достоверной информации, годовая чистая зарплата Бернарду Силвы в столице Испании составит 20 миллионов евро. Кроме того, за подписание контракта в качестве свободного агента футболист получит дополнительный бонус (подъемные) в размере 10 миллионов евро. Его известный агент Жорже Мендеш, а также отец футболиста, активно участвовавшие в осуществлении этого трансфера, получат комиссионные выплаты в размере еще 10 миллионов евро.
В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с условиями контракта Бернарду Силвы с «Реал Мадридом» и статистикой его великой карьеры в «Манчестер Сити»:
Новое соглашение с «Реал Мадридом»
Финансовая сторона трансфера
Статистика в завершившемся сезоне
Наследие в «Манчестер Сити» (с 2017 года)
• Срок контракта: до лета 2028 года
• Статус перехода: Свободный агент
• Основная цель: Усиление полузащиты
• Годовая зарплата: 20 млн евро
• Бонус по контракту: 10 млн евро
• Комиссия агенту и отцу: 10 млн евро
• Общее количество матчей: 53 игры
• Забитые голы: 3 гола
• Голевые передачи: 5 ассистов
• Общее количество трофеев: 19 титулов
• Чемпионство в АПЛ: 6-кратный победитель
• Европейская вершина: 1 кубок Лиги чемпионов УЕФА
Великое наследие в «Манчестер Сити» и новый вызов
Бернарду Силва в прошедшем сезоне также очень продуктивно действовал в составе английского клуба. В футболке «горожан» он вышел на поле в общей сложности в 53 матчах во всех турнирах, 3 раза поразив ворота соперников и отдав 5 голевых передач своим партнерам по команде.
В целом, португальский хавбек, защищавший честь города Манчестер с 2017 года, добился триумфа в мировом футболе вместе с этим клубом. Ему удалось поднять над головой 19 престижных трофеев в составе английского клуба. Среди них самые значимые — 6-кратный чемпион Английской Премьер-лиги и один раз завоеванный заветный кубок Лиги чемпионов УЕФА. Теперь он применит этот богатый опыт на «Сантьяго Бернабеу».
Вывод спортивных обозревателей Замин:
Переход Бернарду Силвы в Мадрид — это не только опыт, но и высокий интеллект и креативность на поле для «Реала». Для португальской звезды, выигравшей в «Манчестер Сити» все возможные трофеи, «Королевский клуб» станет новым, прекрасным и величественным вызовом в карьере. Поздравляем мадридских болельщиков с этим трансфером!
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