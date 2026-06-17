На европейском трансферном рынке официально состоялась очередная крупная и громкая сделка! Мадридский «Реал» через свой официальный веб-сайт объявил о подписании контракта с опытным и искусным португальским полузащитником Бернарду Силвой.

Действующее соглашение футболиста с «Манчестер Сити», с которым он долгие годы побеждал в Англии, подошло к концу, и он присоединился к «сливочным» в статусе свободного агента. Этот трансфер, несомненно, усилит линию полузащиты мадридского гранда и стал настоящим праздником для миллионов болельщиков «королевского клуба».

Контракт до 2028 года и астрономические финансовые показатели

Сотрудничество между мадридцами и португальским плеймейкером было закреплено долгосрочным соглашением, рассчитанным до лета 2028 года. По сообщениям инсайдеров, финансовые детали этого трансфера включают в себя огромные суммы.

Согласно ранее распространившейся достоверной информации, годовая чистая зарплата Бернарду Силвы в столице Испании составит 20 миллионов евро. Кроме того, за подписание контракта в качестве свободного агента футболист получит дополнительный бонус (подъемные) в размере 10 миллионов евро. Его известный агент Жорже Мендеш, а также отец футболиста, активно участвовавшие в осуществлении этого трансфера, получат комиссионные выплаты в размере еще 10 миллионов евро.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с условиями контракта Бернарду Силвы с «Реал Мадридом» и статистикой его великой карьеры в «Манчестер Сити»:

Новое соглашение с «Реал Мадридом» Финансовая сторона трансфера Статистика в завершившемся сезоне Наследие в «Манчестер Сити» (с 2017 года) • Срок контракта: до лета 2028 года

• Статус перехода: Свободный агент

• Основная цель: Усиление полузащиты • Годовая зарплата: 20 млн евро

• Бонус по контракту: 10 млн евро

• Комиссия агенту и отцу: 10 млн евро • Общее количество матчей: 53 игры

• Забитые голы: 3 гола

• Голевые передачи: 5 ассистов • Общее количество трофеев: 19 титулов

• Чемпионство в АПЛ: 6-кратный победитель

• Европейская вершина: 1 кубок Лиги чемпионов УЕФА

Великое наследие в «Манчестер Сити» и новый вызов

Бернарду Силва в прошедшем сезоне также очень продуктивно действовал в составе английского клуба. В футболке «горожан» он вышел на поле в общей сложности в 53 матчах во всех турнирах, 3 раза поразив ворота соперников и отдав 5 голевых передач своим партнерам по команде.

В целом, португальский хавбек, защищавший честь города Манчестер с 2017 года, добился триумфа в мировом футболе вместе с этим клубом. Ему удалось поднять над головой 19 престижных трофеев в составе английского клуба. Среди них самые значимые — 6-кратный чемпион Английской Премьер-лиги и один раз завоеванный заветный кубок Лиги чемпионов УЕФА. Теперь он применит этот богатый опыт на «Сантьяго Бернабеу».

Вывод спортивных обозревателей Замин: Переход Бернарду Силвы в Мадрид — это не только опыт, но и высокий интеллект и креативность на поле для «Реала». Для португальской звезды, выигравшей в «Манчестер Сити» все возможные трофеи, «Королевский клуб» станет новым, прекрасным и величественным вызовом в карьере. Поздравляем мадридских болельщиков с этим трансфером!

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