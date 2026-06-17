Бернарду Силва официально продолжит карьеру в «Реале»

·151·Спорт
Бернарду Силва официально продолжит карьеру в «Реале»

На европейском трансферном рынке официально состоялась очередная крупная и громкая сделка! Мадридский «Реал» через свой официальный веб-сайт объявил о подписании контракта с опытным и искусным португальским полузащитником Бернарду Силвой.

Действующее соглашение футболиста с «Манчестер Сити», с которым он долгие годы побеждал в Англии, подошло к концу, и он присоединился к «сливочным» в статусе свободного агента. Этот трансфер, несомненно, усилит линию полузащиты мадридского гранда и стал настоящим праздником для миллионов болельщиков «королевского клуба».

Контракт до 2028 года и астрономические финансовые показатели

Сотрудничество между мадридцами и португальским плеймейкером было закреплено долгосрочным соглашением, рассчитанным до лета 2028 года. По сообщениям инсайдеров, финансовые детали этого трансфера включают в себя огромные суммы.

Согласно ранее распространившейся достоверной информации, годовая чистая зарплата Бернарду Силвы в столице Испании составит 20 миллионов евро. Кроме того, за подписание контракта в качестве свободного агента футболист получит дополнительный бонус (подъемные) в размере 10 миллионов евро. Его известный агент Жорже Мендеш, а также отец футболиста, активно участвовавшие в осуществлении этого трансфера, получат комиссионные выплаты в размере еще 10 миллионов евро.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться с условиями контракта Бернарду Силвы с «Реал Мадридом» и статистикой его великой карьеры в «Манчестер Сити»:

Новое соглашение с «Реал Мадридом»

Финансовая сторона трансфера

Статистика в завершившемся сезоне

Наследие в «Манчестер Сити» (с 2017 года)

Срок контракта: до лета 2028 года


Статус перехода: Свободный агент


Основная цель: Усиление полузащиты

Годовая зарплата: 20 млн евро


Бонус по контракту: 10 млн евро


Комиссия агенту и отцу: 10 млн евро

Общее количество матчей: 53 игры


Забитые голы: 3 гола


Голевые передачи: 5 ассистов

Общее количество трофеев: 19 титулов


Чемпионство в АПЛ: 6-кратный победитель


Европейская вершина: 1 кубок Лиги чемпионов УЕФА

Великое наследие в «Манчестер Сити» и новый вызов

Бернарду Силва в прошедшем сезоне также очень продуктивно действовал в составе английского клуба. В футболке «горожан» он вышел на поле в общей сложности в 53 матчах во всех турнирах, 3 раза поразив ворота соперников и отдав 5 голевых передач своим партнерам по команде.

В целом, португальский хавбек, защищавший честь города Манчестер с 2017 года, добился триумфа в мировом футболе вместе с этим клубом. Ему удалось поднять над головой 19 престижных трофеев в составе английского клуба. Среди них самые значимые — 6-кратный чемпион Английской Премьер-лиги и один раз завоеванный заветный кубок Лиги чемпионов УЕФА. Теперь он применит этот богатый опыт на «Сантьяго Бернабеу».

Вывод спортивных обозревателей Замин:

Переход Бернарду Силвы в Мадрид — это не только опыт, но и высокий интеллект и креативность на поле для «Реала». Для португальской звезды, выигравшей в «Манчестер Сити» все возможные трофеи, «Королевский клуб» станет новым, прекрасным и величественным вызовом в карьере. Поздравляем мадридских болельщиков с этим трансфером!

Следите за самыми горячими трансферами в европейском футболе, официальными заявлениями и самыми оперативными новостями из лагеря «Реал Мадрида» вместе с нами на страницах Замин!

Бернарду СилваРеал МадридМанчестер СитиЖорже Мендеш
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Судейский скандал вокруг Лионеля Месси: хет-трик на ЧМ и вопрос о красной карточкеСудейский скандал вокруг Лионеля Месси: хет-трик на ЧМ и вопрос о красной карточкеСегодня, 16:31Криштиану Роналду может играть в футбол до 50 лет: неожиданный прогноз Тедди ШерингэмаКриштиану Роналду может играть в футбол до 50 лет: неожиданный прогноз Тедди ШерингэмаСегодня, 16:30В сборной Англии нет достойного нападающего, способного заменить Харри КейнаВ сборной Англии нет достойного нападающего, способного заменить Харри КейнаСегодня, 16:19Конфликт «Барселоны» и «Атлетико Мадрид» из-за Хулиана Альвареса: барьер в 500 миллионов евроКонфликт «Барселоны» и «Атлетико Мадрид» из-за Хулиана Альвареса: барьер в 500 миллионов евроСегодня, 16:10Австрия одержала победу на чемпионате мира после 28-летнего перерываАвстрия одержала победу на чемпионате мира после 28-летнего перерываСегодня, 15:55Тоттенхэм готов обновить трансферный рекорд ради Сандро ТоналиТоттенхэм готов обновить трансферный рекорд ради Сандро ТоналиСегодня, 15:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия