Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси вновь установил исторический результат, однако командный успех для него остается важнее личных рекордов. 38-летний нападающий, оформивший хет-трик в матче против Алжира в рамках отборочного цикла ЧМ, еще раз доказал, что находится в отличной спортивной форме. Об этом сообщает Goal.com .

После успеха в этой игре Лионель Месси сравнялся с легендарным Мирославом Клозе в гонке бомбардиров в истории чемпионатов мира. Теперь на счету обоих футболистов по 16 голов. Однако для Месси эти цифры — всего лишь статистика. Его одноклубник Родриго де Пауль, говоря о роли капитана на поле и в раздевалке, особо отметил его скромность.

Командный дух выше личных интересов

По словам Родриго де Пауля, Лионель Месси никогда не гонится за личными достижениями. «Играть в одной команде с Лео — это огромное преимущество. Он служит примером для всех тем, как управлять группой и вести команду за собой. Он не беспокоится о личных рекордах, а ставит интересы команды на первое место. Для нас это очень важно и восхитительно», — подчеркнул полузащитник.

Звезда «Интер Майами» провел на поле 80 минут в матче против Алжира, дав настоящий мастер-класс. Согласно статистике, за игру он коснулся мяча 57 раз, нанес четыре точных удара и продемонстрировал точность передач на уровне 81%. Кроме того, он создал две опасные ситуации для партнеров и был признан лучшим игроком матча.

Еще один член сборной Аргентины, представитель клуба «Ливерпуль» Алексис Мак Аллистер, также высоко оценил влияние капитана. Он отверг любые сомнения в том, что Аргентина могла бы быть сильнее без Месси. Мак Аллистер написал на своей странице в социальных сетях, что не находит слов, чтобы описать Месси, и что он является важнейшим элементом команды.

В настоящее время сборная Аргентины стремится защитить титул чемпиона, завоеванный в Катаре, и во второй раз подряд взойти на мировой трон. Наличие такого опытного капитана, как Лионель Месси, служит главным оружием «альбиселесте» на этом пути. Для футбольных болельщиков в Узбекистане каждый матч Месси вызывает огромный интерес, так как каждое его действие открывает новую страницу в истории футбола.