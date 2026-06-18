Роберто Мартинес защитил Роналду после потери очков

Первые дни чемпионата мира 2026 года принесли не только неожиданные результаты, но и жаркие споры вокруг мировых звезд. В матче 1-го тура группы «К» между сборными Португалии и ДР Конго (1:1) европейский гранд неожиданно упустил победу. Если этот результат вызвал большой резонанс в футбольном мире, то действия легендарного нападающего Криштиану Роналду, оказавшегося в центре игры, стали мишенью для критики прессы и болельщиков.

41-летний капитан команды, вошедший в историю как первый игрок в истории мирового футбола, принявший участие в шести чемпионатах мира, начал матч в основном составе и провел на поле все время до финального свистка судьи. Однако на этот раз знаменитый бомбардир не смог потянуть команду вперед и был признан «худшим игроком» встречи многими авторитетными спортивными изданиями и аналитиками из-за бессодержанной игры.

Роберто Мартинес: «Мы не оцениваем Криштиану по его возрасту»

На пресс-конференции после матча журналисты задали главному тренеру сборной Португалии Роберто Мартинесу деликатные вопросы о физическом состоянии Роналду и о том, в какой степени ему будет доверяться в следующих матчах. Опытный специалист полностью поддержал своего капитана:

— Криштиану сегодня отработал на поле все 90 минут. У нас достаточно времени для восстановления — следующий матч состоится не через три, а целых через шесть дней. Поэтому наш общий тактический подход и планы не изменятся. На данном этапе нашей главной и приоритетной задачей является поддержание физического состояния всех футболистов команды на пиковом уровне. Мы не оцениваем Роналду по возрасту в паспорте; для нас главным критерием служит его общее влияние на поле и в раздевалке, а также способность мотивировать команду, — отметил Мартинес.

В следующем официальном спортивном календаре и обзоре вы можете ознакомиться с дальнейшими планами сборной Португалии и подробностями исторического матча со сборной Узбекистана:

Статус предстоящего матча Время начала игры Цель Португалии Ситуация для сборной Узбекистана • Матч: Португалия – Узбекистан

• Турнир: ЧМ-2026, группа «К», 2-й тур

• Дата: 23 июня (вторник) • По ташкентскому времени: 20:00



• Самое удобное время для болельщиков! • Компенсировать неудачу первого тура.

• Ответ Роналду на критику. • Важнейшая возможность для выхода из группы.

• Задача остановить Роналду и его команду.

Следующее противостояние — против национальной сборной Узбекистана!

Из этого заявления видно, что наставник португальцев Фабио Каннаваро планирует включить Криштиану Роналду в основной состав и в матче против подопечных нашего тренера. Для наших представителей, потерпевших досадное поражение от Колумбии в первом туре, эта игра превратится в битву не на жизнь, а на смерть, решающую судьбу в группе. Естественно, что «европейские львы», потерпевшие неудачу в первом туре, попытаются выместить всю злость на нас, однако сборная ДР Конго на практике показала, что их можно остановить.

Исторический и волнующий матч, Португалия — Узбекистан, который с нетерпением ждут миллионы наших соотечественников, состоится 23 июня этого года. Радостным моментом для любителей футбола является то, что старт этого суперстолкновения назначен по ташкентскому времени ровно на 20:00.

Заключительная нота спортивных обозревателей Замин: Критика в адрес Роналду и потеря Португалией очков в первом туре делают их еще более опасным соперником во втором матче. Однако подопечные Фабио Каннаваро и наш защитник Абдукодир Хусанов способны полностью нейтрализовать 41-летнего легенду в этой встрече. Вечером 23 июня весь Узбекистан прильнет к экранам. Желаем нашим парням огромных побед в этом историческом матче!

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