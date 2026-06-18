Нестор Лоренсо высоко оценил сборную Узбекистана

Групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года на другом конце океана продолжается в напряженном темпе. После завершения матча 1-го тура группы «К» между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3), представители обеих сторон в ходе пресс-конференций поделились своими мыслями о жесткой борьбе, развернувшейся на поле. Несмотря на то, что поединок завершился победой южноамериканцев, наставник соперника особо отметил сопротивление, оказанное нашими футболистами.

Главный тренер национальной сборной Колумбии Нестор Лоренсо ответил на вопросы журналистов и представителей СМИ после матча.

«На этом чемпионате мира нет легких соперников»

Опытный специалист в эксклюзивном интервью официальной пресс-службе ФИФА подчеркнул, что в современном футболе больше не осталось слабых команд, поэтому к любому оппоненту необходимо подходить серьезно и с уважением. По мнению Лоренсо, национальная сборная Узбекистана за последние годы добилась огромного прогресса на международной арене и демонстрирует содержательный футбол.

— Узбекистан — это очень дисциплинированная, тактически грамотно организованная и сбалансированная команда. В их составе есть высококвалифицированные футболисты, а руководит ими сильный главный тренер с международным опытом. Мы отчетливо увидели это в ходе игры. Сборная Узбекистана прекрасно знает, как играть в футбол, как обороняться и как атаковать, — так тепло отозвался колумбийский тренер о наших представителях.

В следующем официальном спортивном обзоре и календаре вы можете подробно ознакомиться с планами на следующие туры в группе «К» и будущими соперниками команд:

Текущий результат и статус Следующий шаг Колумбии План сборной Узбекистана Дата и время матча • Счет матча: Узбекистан 1:3 Колумбия

• Статус: Колумбия лидирует в группе с 3 очками. • Соперник во 2-м туре: Сборная ДР Конго.

• Цель: Обеспечить выход в плей-офф. • Соперник во 2-м туре: Сборная Португалии.

• Задача: Набрать первые очки. • День: 23 июня (вторник)

• Время: 20:00 (по ташкентскому времени)

Впереди нас ждет битва не на жизнь, а на смерть против Португалии

Напомним, что после этой уверенной победы подопечные Нестора Лоренсо заработали 3 очка и заняли уверенное лидерство в группе «К». В следующем туре турнира южноамериканцы выйдут на поле против представителя Африки — сборной ДР Конго.

В свою очередь, футболистам Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро необходимо забыть о неудаче в дебютном матче и сосредоточить всё внимание на предстоящем суперстолкновении. Наши представители 23 июня сразятся с мощной сборной Португалии, лидером которой является легенда мирового футбола Криштиану Роналду. Учитывая, что португальцы также потеряли очки, сыграв вничью с Конго в первом туре, матч 2-го тура, несомненно, будет напряженным и бескомпромиссным для обеих команд.

Заключительная нота спортивных обозревателей Замин: Столь теплые слова тренера соперника в адрес нашей сборной показывают, что ребята идут по правильному пути. Несмотря на поражение, элита мирового футбола начала считаться с Узбекистаном. Теперь задача — в полной мере продемонстрировать это мастерство в матче против Португалии и завоевать исторические очки, которых так ждет наш народ. Вперед, «белые волки», мы верим в вас!

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