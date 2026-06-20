Во втором туре группы «S» чемпионата мира продолжаются неожиданные и напряженные матчи. В первой игре группы сборная Марокко вышла на поле против Шотландии и одержала важную победу с минимальным счетом 1:0 в свою пользу.

Этот успех вывел североафриканцев в очень выгодное положение в группе.

Быстрый гол и звезда с прицелом на «Баварию»

Единственный гол, решивший исход встречи, был забит уже в первые минуты матча. В то время как защита Шотландии еще не успела адаптироваться к игре, представители Марокко проявили оперативность:

2-я минута (0:1): Талантливый футболист Исмаил Саибари точное нанес удар по воротам соперника, став автором победного гола своей команды.

Интересный факт: Исмаил Саибари, чей переход в немецкий клуб «Бавария» считается почти решенным, на этом мундиале становится настоящим открытием. В первом туре он также успел забить в ворота гранда — сборной Бразилии. Очевидно, что его яркая игра на ЧМ-2026 еще больше поднимет его трансферную стоимость.

Положение в турнире: группа «S» после 2-го тура

Эта победа Марокко и параллельная победа Бразилии над Гаити (3:0) привели к следующему распределению мест в группе:

Место Сборная Игры Очки Статус в турнире 1–2 Марокко 2 4 Лидер вместе с Бразилией 1–2 Бразилия 2 4 Делят лидерство по разнице мячей 3 Шотландия 2 3 Сохраняет шансы на плей-офф 4 Гаити 2 0 Практически потеряла шансы

Официальный протокол матча

ЧМ-2026. 2-й тур

Шотландия — Марокко 0:1

Гол: Саибари, 2.

Шотландия: Ганн, Хенли, Хендри, Робертсон, Тирни (Доук, 60), Паттерсон (Ралстон, 89), Мактоминей, Фергюсон, Макгинн (Стюарт, 89), Кристи (Маклин, 71), Адамс (Дайкс, 71).

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Аль-Айнави (Аль-Мурабет, 89), Буадди, Унаи, Эль-Ханнус (Талби, 84), Саибари (Рахими, 84), Диас (Амаймуни, 84).

Предупреждения: Робертсон (65) — Диоп (23).

Сколько бы шотландцы ни пытались сравнять счет в оставшееся время, линия обороны Марокко во главе с Яссином Буну продемонстрировала уверенную игру и сохранила 3 очка. В последнем туре в группе «S» ожидается настоящая драма!