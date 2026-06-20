ЧМ-2026. Бразилия — Гаити 3:0 (смотрите голы)

·1·Спорт
ЧМ-2026. Бразилия — Гаити 3:0 (смотрите голы)

Во втором туре чемпионата мира сборная Бразилии встретилась с Гаити. В этом матче группы С южноамериканцы одержали уверенную победу со счетом 3:0. Авторами голов стали Кунья (дубль) и Винисиус.

ЧМ-2026. 2-й тур
Бразилия — Гаити 3:0
Голы:&нбсп;Кунья 23, 36 (дубль), Винисиус 45+3.

Таким образом, Бразилия после двух игр возглавила группу, набрав 4 очка. Гаити пока не смогла заработать ни одного балла.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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