БКА открыла новый ремонтный центр для электромобилей

·34·Авто
БКА открыла новый ремонтный центр для электромобилей

В Великобритании сделан важный шаг для предотвращения резкого падения остаточной стоимости подержанных электромобилей и гибридных автомобилей. Британская компания БКА запустила в Донкастере первый в отрасли центр, специализирующийся на ремонте изношенных или вышедших из гарантии высоковольтных компонентов, включая аккумуляторы и инверторы. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, объект, управляемый БКА Флит Солутионс, предлагает диагностику, ремонт и замену компонентов для электромобилей всех марок на уровне стандартов ОЭМ. Кроме того, по возможности используются восстановленные или бывшие в употреблении детали, что позволяет снизить затраты и сохранить экологическую устойчивость.

Рост рынка и резкое падение цен

В последние годы вторичный рынок электромобилей ежеквартально демонстрирует рекордные показатели. По данным Автомобильной ассоциации, в первом квартале текущего года было продано 86 943 электромобиля, что составило 4,3% общего объёма вторичного рынка. Это связано с притоком на рынок автомобилей, ставших популярными в качестве служебного транспорта благодаря налоговым льготам, введённым с апреля 2020 года.

Однако на фоне резкого роста предложения недостаток стимулов для покупателей на вторичном рынке и значительные скидки на новые автомобили оказывают влияние на лизинговый сектор. После завершения трёхлетнего срока договора, когда автомобили выставляются на аукцион, компании сталкиваются с существенными убытками из-за резкого снижения их остаточной стоимости.

Состояние аккумуляторов и меры по повышению доверия покупателей

По данным Бритиш Вехикле Рентал анд Леасинг Ассокиатион (БВРЛА), её участники управляют более чем третью из двух миллионов электромобилей на дорогах Великобритании — 750 000 автомобилей. Отраслевая ассоциация призывает внедрить стандартизированные сертификаты состояния аккумуляторов, чтобы повысить доверие покупателей и упростить продажу автомобилей.

Еженедельно БКА проводит через аукцион более 1 000 электромобилей и запустила ряд услуг для поддержки спроса. В частности, в 2024 году компания начала предоставлять отчёты о состоянии аккумуляторов в сотрудничестве со специализированной фирмой Авилу. Система позволяет оценивать состояние по 100-балльной шкале и определять уровни от А до Э.

Согласно данным, 22 000 автомобилей, выставленных на продажу с отчётами о состоянии аккумуляторов, в течение года продавались в среднем на 1,4% дороже заявленной цены. Одновременно срок продажи сократился на 2,3 дня, что свидетельствует о росте доверия дилеров к этому типу транспортных средств.

ЭлектромобилиАккумуляторыАвтомобильный РынокЛизингРемонт
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Sardor Ergashev
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