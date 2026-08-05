Британский автомобильный рынок показал лучший июль после пандемии

В Великобритании июль стал самым успешным месяцем по продажам новых автомобилей с начала пандемии КОВИД-19. По данным иксбт.ком, рост обеспечен главным образом значительным увеличением продаж электромобилей, подключаемых гибридов и обычных гибридных автомобилей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 156 571 новый автомобиль. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти соответствует показателю июля 2019 года — 157 580 автомобилей. Эксперты объясняют восстановление рынка растущим спросом на современные экологичные технологии.

Электрифицированные автомобили захватывают рынок

За отчётный период регистрации полностью электрических автомобилей (EV) выросли на 44,5% по сравнению с июлем прошлого года и достигли 43 106 единиц. В результате с начала текущего года каждый четвёртый проданный новый автомобиль приходится на электромобиль. Тем не менее этот показатель по-прежнему ниже целевого уровня в 33%, установленного правительством в рамках мандата на автомобили с нулевыми выбросами (ЗЭВ).

По словам главы Общества автопроизводителей и автодилеров (СММТ), рост продаж электромобилей связан со специальными государственными грантами и скидками дилеров. Кроме того, резкое подорожание бензина и дизельного топлива на фоне войны с Ираном могло заставить покупателей обратить внимание на электромобили и гибриды.

Доля традиционных бензиновых автомобилей сокращается

Продажи подключаемых гибридов (PHEV) выросли в годовом выражении на 33,6% и составили 23 359 автомобилей. Продажи обычных самозаряжаемых гибридов также увеличились на 11,6%, достигнув 20 711 единиц. В то же время рынок автомобилей с исключительно бензиновым двигателем продемонстрировал заметное снижение.

Продажи бензиновых автомобилей сократились на 5,2% — с 66 271 до 62 799 единиц. Хотя они по-прежнему занимают крупнейшую долю британского рынка, их рыночная доля снизилась с 47,3% в прошлом году до 40,1%. Это означает, что электрифицированные автомобили, способные передвигаться исключительно на электротяге, впервые составили более половины всех продаж новых автомобилей в Великобритании.

Проблемы отрасли и планы на будущее

Глава СММТ Майк Хоуз предупредил, что рост рынка может оказаться недолговечным. По его словам, автопроизводители теряют миллиарды, поскольку вынуждены предоставлять огромные скидки на электромобили для выполнения требований мандата ЗЭВ. Хоуз призвал правительство ускорить пересмотр правил мандата ЗЭВ.

Организация Нев Аутомотиве, занимающаяся исследованиями в транспортной сфере, отметила, что с учётом механизмов банков кредитов и торговли кредитами в системе мандата ЗЭВ продажи опережают установленные планы. Великобритания планирует полностью прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ICE) к 2035 году.