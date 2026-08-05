Мохамед Салах неожиданно перешёл в Трабзонспор

·85·Спорт
Мохамед Салах неожиданно перешёл в Трабзонспор

Завершив выступления за Ливерпуль, Мохамед Салах положил конец всем слухам о своём будущем и подписал контракт с представителем турецкой Суперлиги — Трабзонспором. Этот неожиданный переход египетской звезды вызвал большой резонанс в футбольном мире и сразу привлёк внимание журналистов. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает талкСПОРТ, в услугах нападающего, который попрощался с Ливерпулем в конце прошлого сезона, были заинтересованы несколько клубов из Европы и Ближнего Востока. Изначально главным претендентом считался Бешикташ, однако из-за финансовых трудностей переговоры не были завершены.

Рекордный доход и новый вызов

Руководство Трабзонспора представило привлекательное предложение, включавшее доход в размере 17 миллионов евро в год, чтобы заполучить опытного футболиста. Благодаря этому финансовому соглашению Салах стал самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Турции.

После официального объявления о переходе опытный футболист, подписавший двухлетний контракт, появился в новой форме команды. Однако внимание болельщиков привлёк не только сам трансфер, но и номер на его новой футболке.

Номер с культурным значением

Нападающий, привыкший выступать под номером 11 в составе Ливерпуля и под номером 10 в сборной Египта, выбрал в новой команде 61-й номер. Это код провинции Трабзон, имеющий важное символическое значение в местной культуре.

Значение этого номера настолько велико, что местные болельщики превращают 61-ю минуту каждого матча в настоящее шоу, заполняя стадион фейерверками и громкими возгласами. До Салаха под этим номером также выступал ряд футболистов.

Пока неизвестно, останется ли 61-й номер его официальным номером на весь сезон или был выбран лишь для презентации. Трабзонспор через социальные сети своевременно публиковал информацию о времени прибытия футболиста в аэропорт Стамбула и деталях трансфера.

Мохамед СалахТрабзонспорЛиверпульТурецкая СуперлигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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