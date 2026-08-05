Вторая ступень ракеты Falcon 9 врезалась в поверхность Луны

Вторая ступень ракеты Falcon 9, принадлежащей SpaceX, более полутора лет бесконтрольно двигавшаяся в космосе, врезалась в поверхность Луны. По данным иксбт.ком, столкновение произошло 5 августа около полудня по ташкентскому времени и стало очередным важным событием, связанным с воздействием космического мусора на небесные тела. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщается, эта ступень ракеты была впервые запущена в космос 15 января 2025 года. Тогда она успешно выполнила миссию по доставке к Луне американского аппарата Блуе Гхост Миссион 1 и японского аппарата Хакуто-Р Ресилиенке. Однако после вывода полезной нагрузки на заданную орбиту в ракете не осталось достаточно топлива для возвращения на Землю или контролируемого схода с орбиты.

Неконтролируемое путешествие в космосе и его завершение

После полного исчерпания топлива верхняя часть ракеты осталась в открытом космосе и со временем вышла на траекторию, пересекающую лунную орбиту. По словам представителя SpaceX Джулианны Шайман, дальнейшее движение объекта постепенно менялось под воздействием солнечной активности и гравитационных сил. Специалисты отмечают, что после окончания запасов топлива изменить его траекторию было уже невозможно.

Согласно расчётам, столкновение произошло в районе кратера Эйнштейна на западной окраине видимой стороны Луны. Скорость падения обломка ракеты массой около четырёх тонн составляла примерно 8700 километров в час. По оценкам, энергия, возникшая в результате сочетания такой огромной скорости и массы, была эквивалентна взрыву примерно трёх тонн тротила.

Научное значение и дальнейшие исследования

По предварительным оценкам, на месте столкновения образовался новый искусственный кратер диаметром 27 метров и глубиной до шести метров. Специалисты NASA подчёркивают, что это событие не представляло никакой опасности для Земли. Вместе с тем новый кратер и выброшенные наружу в результате удара горные породы могут стать уникальным исследовательским материалом для учёных.

Научное сообщество планирует использовать эти обломки для более глубокого изучения процессов формирования лунной поверхности. Кроме того, полученные данные помогут заранее оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть во время будущих пилотируемых космических экспедиций и строительства долгосрочных баз на Луне.