15 млн евро за Шомуродова: раскрыт план «Трабзонспора»

Элдор Шомуродов стал одним из самых интересных игроков трансферного рынка после впечатляющего сезона в турецкой Суперлиге. «Трабзонспор» изучает возможность подписания нападающего сборной Узбекистана, однако окончательной договорённости между клубами пока нет.

По данным турецкой прессы, клуб из Трабзона запросил условия трансфера футболиста. «Стамбульский Башакшехир» требует около 15 миллионов евро за лучшего бомбардира Суперлиги.

За повышенным интересом стоят 22 гола

В сезоне-2025/26 Шомуродов провёл 34 матча в чемпионате Турции, забил 22 гола и отдал 5 результативных передач.

Он показал такой же результат, как нападающий «Трабзонспора» Пол Онуачу, и разделил с ним приз лучшего бомбардира Суперлиги. Таким образом, Элдор стал одним из двух лучших снайперов чемпионата.

Его результативность побудила «Башакшехир» активировать пункт об обязательном выкупе. В июле стамбульский клуб Шомуродова официально подтвердил выкуп трансферных прав у «Ромы» и вступление в силу двухлетнего контракта. В базе Турецкой футбольной федерации указано, что действующее соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Готовится предложение с Менди и денежной доплатой?

Некоторые источники сообщают, что «Трабзонспор» может включить в сделку Батисту Менди и дополнительно предложить 5–7 миллионов евро. Однако этот пакет пока официально не подтверждён ни одним из клубов.

Тем не менее появление такого варианта выглядит логичным. Менди, проведший прошлый сезон в аренде в «Севилье», вернулся в «Трабзонспор», однако считается одним из футболистов, не входящих в планы на новый сезон. Клуб из Трабзона хочет продать его и освободить место для легионера.

В разных сообщениях возможная стоимость Менди оценивается примерно в 3–5 миллионов евро. Поэтому предложение с футболистом и денежной доплатой в общей сложности может приблизиться к требованиям «Башакшехира». Но до начала переговоров это лишь один из возможных вариантов трансферной формулы.

Почему «Башакшехир» не спешит?

Стамбульский клуб арендовал Шомуродова у «Ромы» летом 2025 года, а затем активировал опцию выкупа. По данным турецких источников, за трансферные права на футболиста итальянцам будет выплачено 2,8 миллиона евро.

Оценка нападающего, забившего 22 гола за один сезон, в 15 миллионов евро вскоре после этого может принести «Башакшехиру» значительную финансовую выгоду. Вместе с тем клуб лишится своего главного источника голов и будет вынужден найти ему достойную замену.

Поэтому стамбульцы могут предпочесть получить за Шомуродова крупную прямую трансферную выплату, а не сложную сделку с включением другого футболиста. Верхняя граница суммы в 15–20 миллионов евро, которую называют СМИ, пока не подтверждена надёжными источниками.

Где «Трабзонспор» может использовать Элдора?

Главной фигурой в атаке клуба из Трабзона остаётся Пол Онуачу. Нигерийский форвард также забил 22 гола в прошлом сезоне и вместе с Шомуродовым выиграл гонку бомбардиров.

Шомуродов может играть не только на позиции центрального нападающего, но и второго форварда, а также ближе к флангу. Это позволит ему действовать в одной связке с Онуачу или стать альтернативой нигерийцу.

Турецкая пресса также пишет, что «Трабзонспор» рассматривает Элдора как одного из главных кандидатов на случай ухода Онуачу.

Также забил исторический гол на чемпионате мира

Летом Шомуродов вместе со сборной Узбекистана впервые в истории выступил на чемпионате мира. Он открыл счёт на 10-й минуте матча против Демократической Республики Конго, однако во втором тайме национальная команда пропустила три гола и проиграла со счётом 1:3.

Этот гол признали одним из самых красивых ударов группового этапа турнира. После чемпионата мира интерес к 31-летнему форварду вырос ещё сильнее: на него повлияли не только клубные результаты, но и выступление на международной арене.

Главное препятствие для трансфера — цена

В текущей ситуации интерес «Трабзонспора» выглядит реальным, а позиция «Башакшехира» — жёсткой. У Шомуродова двухлетний контракт, и у клуба нет причин соглашаться на его продажу.

Судьба переговоров будет зависеть от трёх факторов: увеличит ли «Трабзонспор» размер денежной выплаты, согласится ли «Башакшехир» на сделку с участием Батисты Менди и захочет ли сам Элдор перейти в новый клуб.

22 гола Шомуродова в прошлом сезоне превратили его из обычного кандидата на трансфер в ценный актив. Теперь «Трабзонспору» недостаточно просто проявлять интерес — клубу потребуется предложение, соответствующее цене лучшего бомбардира. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram и других соцсетях!