Huawei представила новый ноутбук МатеБук Pro С

Китайский технологический гигант Huawei официально представил сверхлегкий и передовой ноутбук МатеБук Pro С, способный изменить рынок. По данным иксбт.ком, новое устройство привлекает внимание не только рекордно малым весом, но и современными технологическими решениями, устанавливая новые стандарты на рынке мобильных компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представленный ноутбук весит всего 798 граммов, а толщина его корпуса составляет 11,9 миллиметра. Таких показателей удалось достичь благодаря использованию специального магниево-литиевого сплава без ущерба для прочности. Для системы охлаждения разработан сверхтонкий вентилятор с лопастями из алюминиевого сплава, адаптированный к сверхкомпактному корпусу.

Возможности дисплея и производительность

Устройство оснащено 14,2-дюймовым сенсорным пОЛЭД-дисплеем с разрешением 3,1К пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью до 1600 нит. В одной из модификаций впервые в отрасли применен гибкий ОЛЭД-экран со специальной функцией защиты, затрудняющей просмотр информации на дисплее сбоку.

В качестве основы МатеБук Pro С выбран новый процессор Кирин КсЭ90 СоК. По данным Huawei, чиповая архитектура обеспечивает по сравнению с предыдущим поколением рост однопоточной производительности на 23 процента, энергоэффективности — на 25 процентов, а возможностей нейросетей — на целых 40 процентов. Максимальная расчетная мощность системы составляет всего 20 ватт.

Автономность и цены

Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 54 В·соат, а в комплект входит зарядное устройство USB-C мощностью 66 ватт. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB-C 3.2 Ген 1 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Производитель обещает до 18 часов непрерывной автономной работы.

Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS и поддерживает технологии Ark Энгине и Ксиаойи AI. Продажи ноутбука в Китае уже начались, а базовая версия представлена по следующим ценам: