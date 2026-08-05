Что известно о зарплате Абдуқодир Ҳусанов в размере 7,5 млн евро?

Абдуқодир Ҳусанов был вознаграждён новым контрактом за прогресс в высшем дивизионе английского футбола. «Манчестер Сити» подписал пятилетнее соглашение с 22-летним узбекским защитником, связав его будущее с клубом до лета 2031 года.

Клуб не раскрыл финансовые детали контракта. Хотя в некоторых источниках появились сообщения о том, что годовой доход Ҳусанов может составить 7,5 миллиона евро, эта цифра пока не подтверждена надёжным или официальным источником.

До нового контракта — полтора года

Ҳусанов присоединился к «Манчестер Сити» 20 января 2025 года, перейдя из французского клуба «Ланс». Тогда манчестерцы договорились выплатить за защитника 40 миллионов евро и дополнительные бонусы, а первоначальный контракт был рассчитан до лета 2029 года.

Узбекский футболист прошёл непростой начальный этап адаптации в Англии. Однако скорость, сильная игра один в один и способность читать игру заранее постепенно позволили ему занять место в основном составе.

В официальном сообщении «Сити» отмечается, что во второй половине сезона 2025/26 Ҳусанов стал одним из самых надёжных игроков команды. Он вышел на поле в 16 из последних 19 матчей Премьер-лиги и сформировал прочную связку в центре обороны с Марк Геи.

47 матчей — общие показатели в клубе

Согласно официальной статистике, за первые полтора года в «Манчестер Сити» Ҳусанов провёл в общей сложности 47 матчей во всех турнирах. Только в сезоне 2025/26 он принял участие в 37 играх, проведя на поле 2817 минут.

Поэтому некоторые расчёты, согласно которым в прошлом сезоне он провёл 43 матча, не соответствуют официальным цифрам клуба.

Ҳусанов вышел в основном составе в финалах Кубка Англии и Кубка лиги и завоевал с «Сити» свои первые трофеи. Начиная с четвертьфинала Кубка лиги он не пропустил ни одной минуты, а в Кубке Англии сыграл в важных матчах против «Нюкасл», «Ливерпул» и «Челси».

Вошёл в число лучших игроков сезона

По итогам сезона 2025/26 узбекский защитник вошёл в финальную тройку претендентов на звание лучшего футболиста «Манчестер Сити».

По итогам голосования болельщиков он вместе с Джереми Доку и Нико О'Райли вышел в финальный этап. Хотя в итоге награда досталась О'Райли, попадание Ҳусанов в тройку лучших показало, насколько быстро вырос его статус в команде. В январе и марте он также признавался лучшим игроком клуба.

Виана: «Это только начало»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Уго Виана объяснил новый контракт признанием прогресса Ҳусанов в прошлом сезоне.

«У него есть все качества, чтобы стать центральным защитником мирового уровня», — сказал Виана.

Руководитель клуба высоко оценил физические и технические возможности Ҳусанов и подчеркнул, что в 22 года его лучшие годы ещё впереди.

Ҳусанов назвал новое соглашение важным событием для себя и своей семьи. Его следующая цель — завоевать доверие нового главного тренера Энсо Мареска и регулярно играть в основном составе команды.

Что известно о 7,5 миллиона евро?

В некоторых источниках утверждается, что годовая зарплата Ҳусанов по новому контракту составит 7,5 миллиона евро. На основе этой цифры также появились расчёты о 625 тысячах евро в месяц и примерно 144 тысячах евро в неделю.

С математической точки зрения эти расчёты верны. Однако все они основаны на одной исходной цифре, которая официально не подтверждена.

«Манчестер Сити» не обнародовал условия контракта, касающиеся зарплаты, бонуса за подписание и премий за результаты. Также неизвестно, являются ли 7,5 миллиона евро суммой до или после уплаты налогов и включены ли в неё бонусы.

Поэтому пока неправильно указывать ежедневный, почасовой или поминутный доход Ҳусанов как точную сумму. С уверенностью можно сказать лишь то, что клуб предложил ему новый пятилетний контракт, чтобы сохранить его до 2031 года.

«Сити» строит оборону будущего

Новое соглашение означает, что «Манчестер Сити» рассматривает Ҳусанов не как временное решение, а как важную часть долгосрочного проекта.

Его высокая скорость позволяет команде располагать линию обороны выше. Когда соперник переходит в контратаку, Ҳусанов выделяется способностью быстро добираться до мячей, заброшенных за спины защитников. Официальный сайт клуба также отметил, что именно эта особенность сделала его любимцем болельщиков.

Полтора года назад узбекский защитник, ещё не проведший ни одного матча в Премьер-лиге, теперь стал обладателем английских кубков, вошёл в тройку лучших футболистов клуба и подписал контракт до 2031 года.

Теперь главная задача заключается не в обсуждении цифр новой зарплаты, а в том, чтобы увидеть, насколько Ҳусанов сможет оправдать это доверие на поле. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!