Арсенал договорился с Ньюкаслом о трансфере Бруну Гимарайнса

·46·Спорт
Арсенал договорился с Ньюкаслом о трансфере Бруну Гимарайнса

Победитель Английской премьер-лиги «Арсенал» сделал важный шаг на пути к дальнейшему усилению состава. Как сообщает талкСПОРТ, лондонский клуб договорился с «Ньюкасл Юнайтед» о трансфере капитана команды Бруну Гимарайнса за 75 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что 28-летний бразильский полузащитник в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего трансфер будет официально завершён. Об этом Goal.com сообщает .

Эта сделка стала одним из самых громких событий летнего трансферного окна. Главной целью главного тренера Микеля Артеты было повысить качество полузащиты, которая в прошлом сезоне помогла команде завоевать чемпионский титул Англии. Ранее с самим футболистом уже были согласованы условия контракта. Несмотря на интерес со стороны других европейских клубов в межсезонье, стало известно, что игрок выбрал именно столичный клуб.

Активность на летнем трансферном рынке

В настоящее время Бруну Гимарайнс находится на сборах в Испании, однако вскоре покинет расположение команды ради медицинского обследования. Ожидается, что он станет четвёртым приобретением «Арсенала» в летнее трансферное окно. Этим летом клуб очень активно действует на трансферном рынке и кардинально обновляет состав.

Летняя кампания клуба началась со следующих сделок:

  • Пьеро Инкапье был выкуплен у «Байера» за 34,5 миллиона фунтов стерлингов;
  • вратарь Иллан Мелье присоединился к команде из «Лидс Юнайтед» на правах свободного агента;
  • крайний нападающий Христос Цолис был приобретён за 34 миллиона фунтов, установив трансферный рекорд Бельгии.
По мнению специалистов, приход Бруну Гимарайнса ещё больше усилит команду Микеля Артеты. Известный футбольный аналитик Рори Дженнингс назвал этот трансфер «идеальным приобретением». По его словам, бразилец вместе с Декланом Райсом сформирует одну из самых устрашающих и надёжных связок в полузащите Премьер-лиги.

Дженнингс также отметил, что эта сделка является серьёзной потерей для «Ньюкасл Юнайтед», тогда как «Арсенал» в статусе действующего чемпиона демонстрирует своё превосходство на трансферном рынке. Амбиции лондонского клуба по-прежнему высоки: команда планирует и дальше привлекать в свои ряды других звёздных футболистов.

АрсеналБруну ГимарайнсНьюкасл ЮнайтедПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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