Арсенал договорился с Ньюкаслом о трансфере Бруну Гимарайнса
Победитель Английской премьер-лиги «Арсенал» сделал важный шаг на пути к дальнейшему усилению состава. Как сообщает талкСПОРТ, лондонский клуб договорился с «Ньюкасл Юнайтед» о трансфере капитана команды Бруну Гимарайнса за 75 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что 28-летний бразильский полузащитник в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего трансфер будет официально завершён. Об этом Goal.com сообщает .
Эта сделка стала одним из самых громких событий летнего трансферного окна. Главной целью главного тренера Микеля Артеты было повысить качество полузащиты, которая в прошлом сезоне помогла команде завоевать чемпионский титул Англии. Ранее с самим футболистом уже были согласованы условия контракта. Несмотря на интерес со стороны других европейских клубов в межсезонье, стало известно, что игрок выбрал именно столичный клуб.
Активность на летнем трансферном рынкеВ настоящее время Бруну Гимарайнс находится на сборах в Испании, однако вскоре покинет расположение команды ради медицинского обследования. Ожидается, что он станет четвёртым приобретением «Арсенала» в летнее трансферное окно. Этим летом клуб очень активно действует на трансферном рынке и кардинально обновляет состав.
Летняя кампания клуба началась со следующих сделок:
- Пьеро Инкапье был выкуплен у «Байера» за 34,5 миллиона фунтов стерлингов;
- вратарь Иллан Мелье присоединился к команде из «Лидс Юнайтед» на правах свободного агента;
- крайний нападающий Христос Цолис был приобретён за 34 миллиона фунтов, установив трансферный рекорд Бельгии.
Дженнингс также отметил, что эта сделка является серьёзной потерей для «Ньюкасл Юнайтед», тогда как «Арсенал» в статусе действующего чемпиона демонстрирует своё превосходство на трансферном рынке. Амбиции лондонского клуба по-прежнему высоки: команда планирует и дальше привлекать в свои ряды других звёздных футболистов.
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