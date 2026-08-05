Арсенал должен подписать Бруну Гимарайнса — Микаэль Сильвестр

·38·Спорт
Арсенал должен подписать Бруну Гимарайнса — Микаэль Сильвестр

Лондонский «Арсенал» начал работу по усилению состава перед новым сезоном и ищет нового футболиста в линию полузащиты. Главный тренер клуба Микель Артета проявляет активность на трансферном рынке, чтобы сохранить конкурентоспособность команды и защитить титул чемпиона Английской премьер-лиги. Сообщалось, что лондонский клуб сделал официальное предложение по полузащитнику «Ньюкасла» Бруну Гимарайнсу, однако эта попытка была отклонена. Об этом Goal.com сообщает .

В интервью Гросвенор Sport бывший защитник «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился мнением о возможном трансфере. По его словам, переход бразильского полузащитника в лондонский клуб станет оптимальным решением для обеих сторон. Сильвестр отметил, что, несмотря на отклонение «Ньюкаслом» первого предложения, переговоры между клубами продолжатся, а вероятность завершения трансфера остается высокой.

Динамика и конкуренция на поле

Бывший футболист высоко оценил возможности Бруну Гимарайнса и заявил, что тот способен добавить больше динамики по сравнению с имеющимися в команде вариантами. В частности, он сравнил стиль игры Мартина Субименди и бразильца. По словам Сильвестра, в отличие от Субименди, который в прошлом сезоне в некоторых матчах оставался в запасе, Гимарайнс действует на поле гораздо активнее.

&куот;В прошлом сезоне было странно видеть Мартина Субименди на скамейке запасных. Он провел хорошие матчи, но были и неудачи. Майлз Льюис-Скелли показал, что способен добавить еще один элемент в свою игру и разрывать линии своими рывками. Субименди не может делать этого, он другой игрок&куот;, — сказал Сильвестр.

Важность в борьбе за титул

По мнению Сильвестра, Бруну Гимарайнс способен действовать на поле более агрессивно, и это качество крайне необходимо команде Микеля Артеты для победы в турнирах. Чтобы защитить титул в АПЛ и успешно выступить в Лиге чемпионов, необходим глубокий и качественный состав.

&куот;Бруну Гимарайнс способен справиться с обеими задачами. Он немного агрессивнее Субименди, а для защиты чемпионского титула понадобятся именно такие футболисты. Если вы хотите снова выйти в финал Лиги чемпионов и защитить титул, вам потребуется достаточная глубина состава&куот;, — добавил бывший защитник.

Также Микаэль Сильвестр отверг предположения о том, что «Манчестер Юнайтед» может побороться за этот трансфер. По его словам, «красные дьяволы» уже достаточно усилили линию полузащиты в последние трансферные окна и не испытывают потребности в игроках на этой позиции.

АрсеналБруну ГимарайнсМикаэль СильвестрПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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