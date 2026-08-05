Лучшие игроки 15-го тура: больше всего представителей у «Навбахор» и «Насаф»

Объявлена символическая сборная 15-го тура Суперлиги Узбекистана. В состав, сформированный по тактической схеме 3-4-3, вошли представители восьми клубов.

Больше всего представителей оказалось у «Навбахор» и «Насаф» — по три футболиста от каждого клуба вошли в число лучших игроков тура. Их преимущество не случайно: наманганцы одержали крупную победу на своем поле, а каршинцы вернулись из Алмалыка с важными тремя очками.

Пять голов «Навбахор» принесли три места

Самый яркий результат 15-го тура был зафиксирован в Намангане. Вернувшийся на свой стадион после долгого перерыва «Навбахор» разгромил «Ксоразм» со счетом 5:1.

Героем матча стал Хусайн Норчаев. Нападающий четыре раза поразил ворота соперника и занял место в атакующей линии символической сборной. Автором еще одного гола «Навбахор» стал Русланбек Джиянов. Джиянов вошел в число полузащитников, а Усмонов — в число лучших игроков центральной линии тура.

Четыре гола Норчаев в одном матче затмили все остальные индивидуальные достижения 15-го тура. «Навбахор» не только одержал крупную победу, но и ярко продемонстрировал свои возможности в атаке.

Победа «Насаф» отразилась во всех трех линиях

В 15-м туре «Насаф» гостил у ОКМК и одержал победу со счетом 2:1. Оба гола каршинцев забили футболисты, вошедшие в символическую сборную, — Бобур Абдуксоликов и Шароф Мухитдинов.

Абдуксоликов занял место в атаке символической сборной, а Мухитдинов — в линии обороны. Включение в число лучших и вратаря Не’матов показывает, что результат «Насаф» в Алмалыке был достигнут не только благодаря авторам голов.

В выездном матче против ОКМК «Насаф» пережил напряженные минуты, но сумел сохранить результат. Таким образом, клуб получил по одному представителю в воротах, обороне и атаке символической сборной.

Дориев вошел в список благодаря хет-трику

Нападающий «Со‘г‘диёна» Люпчо Дориев стал еще одним главным героем тура. В матче, в котором джизакский клуб победил «Маш’ал» со счетом 3:1, все три гола забил македонский футболист.

Хет-трик принес Дориев заслуженное место в атакующей линии символической сборной. Вместе с Норчаев и Абдуксоликов он составил символическую атакующую тройку тура.

Все три форварда забили в 15-м туре. Норчаев отличился четыре раза, Дориев — три, а Абдуксоликов забил один гол в важной победе «Насаф». Только эта тройка стала авторами восьми голов за один тур.

Фрайдей стал решающим фактором в победе «Сурксон»

«Сурксон» в Коканде с минимальным счетом победил местный «Ко‘кон-1912». Единственный гол в матче забил Ричард Фрайдей.

Нигерийский полузащитник принес своей команде три очка и был включен в символический состав. Второй представитель «Сурксон» Шукруллаев занял место в линии обороны.

В матче в Коканде термезцы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Этот результат позволил клубу быть представленным в символической сборной тура как в обороне, так и в полузащите.

По одному представителю от «Буксоро» и «Пакстакор»

«Буксоро» на своем поле победил «Локомотив» со счетом 2:1. По итогам этой встречи Мамасиддиков был включен в полузащиту символической сборной.

«Пакстакор» в свою очередь сыграл вничью с Андиджон без забитых голов. После матча, в котором ташкентцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, Тахсин был выбран одним из трех лучших защитников тура.

Полный состав символической сборной 15-го тура

Вратарь:

Не’матов — «Насаф».

Защитники:

Мухитдинов — «Насаф»;

Тахсин — «Пакстакор»;

Шукруллаев — «Сурксон».

Полузащитники:

Джиянов — «Навбахор»;

Мамасиддиков — «Буксоро»;

Фрайдей — «Сурксон»;

Усмонов — «Навбахор».

Нападающие:

Дориев — «Со‘г‘диёна»;

Норчаев — «Навбахор»;

Абдуксоликов — «Насаф».

Профессиональная футбольная лига с сезона 2026 года внедрила практику формирования символической сборной по итогам каждого тура.

В выборе по итогам 15-го тура основное внимание уделялось забившим голы футболистам, однако не остались без внимания и защитники, сохранившие свои ворота в неприкосновенности и внесшие большой вклад в командный результат. Включение по три футболиста от «Навбахор» и «Насаф» точно отражает главную картину тура. Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!