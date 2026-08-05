Лучшие игроки 15-го тура: больше всего представителей у «Навбахор» и «Насаф»
Объявлена символическая сборная 15-го тура Суперлиги Узбекистана. В состав, сформированный по тактической схеме 3-4-3, вошли представители восьми клубов.
Больше всего представителей оказалось у «Навбахор» и «Насаф» — по три футболиста от каждого клуба вошли в число лучших игроков тура. Их преимущество не случайно: наманганцы одержали крупную победу на своем поле, а каршинцы вернулись из Алмалыка с важными тремя очками.
Пять голов «Навбахор» принесли три места
Самый яркий результат 15-го тура был зафиксирован в Намангане. Вернувшийся на свой стадион после долгого перерыва «Навбахор» разгромил «Ксоразм» со счетом 5:1.
Героем матча стал Хусайн Норчаев. Нападающий четыре раза поразил ворота соперника и занял место в атакующей линии символической сборной. Автором еще одного гола «Навбахор» стал Русланбек Джиянов. Джиянов вошел в число полузащитников, а Усмонов — в число лучших игроков центральной линии тура.
Четыре гола Норчаев в одном матче затмили все остальные индивидуальные достижения 15-го тура. «Навбахор» не только одержал крупную победу, но и ярко продемонстрировал свои возможности в атаке.
Победа «Насаф» отразилась во всех трех линиях
В 15-м туре «Насаф» гостил у ОКМК и одержал победу со счетом 2:1. Оба гола каршинцев забили футболисты, вошедшие в символическую сборную, — Бобур Абдуксоликов и Шароф Мухитдинов.
Абдуксоликов занял место в атаке символической сборной, а Мухитдинов — в линии обороны. Включение в число лучших и вратаря Не’матов показывает, что результат «Насаф» в Алмалыке был достигнут не только благодаря авторам голов.
В выездном матче против ОКМК «Насаф» пережил напряженные минуты, но сумел сохранить результат. Таким образом, клуб получил по одному представителю в воротах, обороне и атаке символической сборной.
Дориев вошел в список благодаря хет-трику
Нападающий «Со‘г‘диёна» Люпчо Дориев стал еще одним главным героем тура. В матче, в котором джизакский клуб победил «Маш’ал» со счетом 3:1, все три гола забил македонский футболист.
Хет-трик принес Дориев заслуженное место в атакующей линии символической сборной. Вместе с Норчаев и Абдуксоликов он составил символическую атакующую тройку тура.
Все три форварда забили в 15-м туре. Норчаев отличился четыре раза, Дориев — три, а Абдуксоликов забил один гол в важной победе «Насаф». Только эта тройка стала авторами восьми голов за один тур.
Фрайдей стал решающим фактором в победе «Сурксон»
«Сурксон» в Коканде с минимальным счетом победил местный «Ко‘кон-1912». Единственный гол в матче забил Ричард Фрайдей.
Нигерийский полузащитник принес своей команде три очка и был включен в символический состав. Второй представитель «Сурксон» Шукруллаев занял место в линии обороны.
В матче в Коканде термезцы сохранили свои ворота в неприкосновенности. Этот результат позволил клубу быть представленным в символической сборной тура как в обороне, так и в полузащите.
По одному представителю от «Буксоро» и «Пакстакор»
«Буксоро» на своем поле победил «Локомотив» со счетом 2:1. По итогам этой встречи Мамасиддиков был включен в полузащиту символической сборной.
«Пакстакор» в свою очередь сыграл вничью с Андиджон без забитых голов. После матча, в котором ташкентцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, Тахсин был выбран одним из трех лучших защитников тура.
Полный состав символической сборной 15-го тура
Вратарь:
Не’матов — «Насаф».
Защитники:
Мухитдинов — «Насаф»;
Тахсин — «Пакстакор»;
Шукруллаев — «Сурксон».
Полузащитники:
Джиянов — «Навбахор»;
Мамасиддиков — «Буксоро»;
Фрайдей — «Сурксон»;
Усмонов — «Навбахор».
Нападающие:
Дориев — «Со‘г‘диёна»;
Норчаев — «Навбахор»;
Абдуксоликов — «Насаф».
Профессиональная футбольная лига с сезона 2026 года внедрила практику формирования символической сборной по итогам каждого тура.
В выборе по итогам 15-го тура основное внимание уделялось забившим голы футболистам, однако не остались без внимания и защитники, сохранившие свои ворота в неприкосновенности и внесшие большой вклад в командный результат. Включение по три футболиста от «Навбахор» и «Насаф» точно отражает главную картину тура. Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!
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