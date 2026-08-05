Представлены новые функции, помогающие навести порядок в групповых чатах WhatsApp

·59·Технологии
Представлены новые функции, помогающие навести порядок в групповых чатах WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp представлено крупное обновление, которое значительно упрощает организацию общения в больших групповых чатах и процесс принятия общих решений. По данным иксбт.ком, новые инструменты охватывают проведение голосований, систему уведомлений и управление группами, помогая устранить беспорядок, с которым сталкиваются пользователи. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Изменения в голосованиях и опросах

Теперь при создании опроса пользователи могут установить срок его завершения. По истечении указанного времени голосование автоматически закрывается, и новые ответы больше не влияют на итоговый результат. Кроме того, создатели получили возможность редактировать текст опроса в течение 15 минут после публикации.

Важный шаг был сделан и в обеспечении конфиденциальности. В настройках опросов появилась специальная функция анонимного голосования. Она полностью скрывает от других участников информацию о том, кто и за какой вариант проголосовал.

Уведомления и управление группами

Механизм уведомлений также получил новый формат. С помощью новых упоминаний @алл можно отправлять уведомления всем участникам группы, включая тех, кто отключил уведомления для этого чата. Если такие сообщения мешают, возможность управлять ими через настройки приложения сохранилась.

Кроме того, приложение упростило создание новых групп на основе существующих. Теперь вместо создания группы с нуля можно одним нажатием кнопки создать отдельный чат с выбранными участниками.

По мнению разработчиков, внедрённые изменения помогут сделать общение в больших группах более организованным и сократить количество недоразумений, возникающих при обсуждении общих вопросов.

WhatsAppТехнологииМессенджерыОбновлениеЧаты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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