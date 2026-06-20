Демба Ба назначен спортивным директором французского клуба

·44·Спорт
Демба Ба назначен спортивным директором французского клуба

Бывшая звезда английской Премьер-лиги, известный по своим голам за клубы «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» Демба Ба, после завершения футбольной карьеры переходит на новый этап в административном направлении. 41-летний экс-нападающий занял пост спортивного директора французского клуба «Гавр». Данное назначение является частью стратегического плана клуба по укреплению своих позиций в Лиге 1. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно официальному заявлению клуба, Демба Ба сменил на этом посту Матьё Бодмера. Для бывшего футболиста это не просто новое место работы, а возвращение в город, где прошли его детство и юность. Руководство «Гавра» выразило уверенность, что его опыт как на поле, так и за его пределами внесет большой вклад в развитие команды.

Возвращение в родной город

Демба Ба вырос именно в Гавре и здесь же сделал свои первые шаги в футболе. Поэтому руководство клуба приветствовало его как «возвращение домой». «Демба Ба провел свое детство и юность в Гавре, и теперь он возвращается сюда. Его опыт и созидательный дух помогут клубу закрепиться в Лиге 1», — говорится в сообщении клуба.

После завершения профессиональной карьеры в 2021 году экс-нападающий за короткое время смог проявить себя в сфере спортивного менеджмента. До перехода в «Гавр» он успешно работал спортивным директором в клубе «Дюнкерк», представляющем Лигу 2. Его работа по селекции и навыки управления составом были высоко оценены специалистами.

Богатый опыт и новые цели

За свою карьеру Демба Ба выступал в чемпионатах разных стран, включая Англию, Германию, Турцию и Китай. Ожидается, что его обширные международные связи и знание трансферного рынка станут важным фактором в привлечении новых талантов в «Гавр».

В настоящее время «Гавр» стремится сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Франции и подняться в середину таблицы. На Дембу Ба возложена задача не только по формированию состава основной команды, но и по развитию молодежной академии и общей спортивной философии клуба.

Напомним, что в свое время Демба Ба стал победителем Лиги чемпионов в составе «Челси» и считался одним из самых опасных нападающих английского чемпионата. Теперь он применит свой богатый опыт на бровке, в системе управления.

Демба БаГаврЛига 1ТрансферСпортивный директор
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Nodirbek Razzokov
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