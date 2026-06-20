ЧМ-2026. Шотландия – Марокко 0:1 (смотрите забитый гол)

Во 2-м туре чемпионата мира сборная Марокко встретилась со Шотландией. В этом противостоянии группы С африканцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил Исмаил Саибари.

ЧМ-2026. 2-й тур

Шотландия – Марокко 0:1

Гол:&нбсп;Саибари 2

Таким образом, после двух игр Марокко занимает второе место в группе с 4 очками, уступая Бразилии. У Шотландии в активе 3 очка.