ЧМ-2026. Шотландия – Марокко 0:1 (смотрите забитый гол)
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ЧМ-2026. 2-й тур
Во 2-м туре чемпионата мира сборная Марокко встретилась со Шотландией. В этом противостоянии группы С африканцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил Исмаил Саибари.
ЧМ-2026. 2-й тур
Шотландия – Марокко 0:1
Гол:&нбсп;Саибари 2
Таким образом, после двух игр Марокко занимает второе место в группе с 4 очками, уступая Бразилии. У Шотландии в активе 3 очка.
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