ЧМ-2026. Шотландия – Марокко 0:1 (смотрите забитый гол)

·47·Спорт
ЧМ-2026. Шотландия – Марокко 0:1 (смотрите забитый гол)

Во 2-м туре чемпионата мира сборная Марокко встретилась со Шотландией. В этом противостоянии группы С африканцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 2-й минуте забил Исмаил Саибари.

ЧМ-2026. 2-й тур
Шотландия – Марокко 0:1
Гол:&нбсп;Саибари 2

Таким образом, после двух игр Марокко занимает второе место в группе с 4 очками, уступая Бразилии. У Шотландии в активе 3 очка.

ШотландияМароккоИсмаэль СайбариБразилия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новостьРубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новостьСегодня, 14:32Арда Гюлер извинился перед народом: Турция досрочно покинула чемпионат мираАрда Гюлер извинился перед народом: Турция досрочно покинула чемпионат мираСегодня, 14:32Кубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финалКубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финалСегодня, 14:13«Барселона» спешит выгодно приобрести талантливого защитника«Барселона» спешит выгодно приобрести талантливого защитникаСегодня, 13:58Демба Ба назначен спортивным директором французского клубаДемба Ба назначен спортивным директором французского клубаСегодня, 13:54ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)Сегодня, 13:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана