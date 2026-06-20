Дебют Танташева: судейские споры в матче Шотландия – Марокко

·68·Спорт
Дебют Танташева: судейские споры в матче Шотландия – Марокко

Матч 2-го тура группы «С» чемпионата мира между сборными Шотландии и Марокко (0:1) привлек внимание не только напряженной игрой, но и историческим дебютом узбекистанского арбитра Илгиза Танташева, а также спорными моментами на поле.

В матче под руководством Танташева гол африканцев на первых минутах определил исход встречи.

Протокол матча и составы

Шотландия — Марокко 0:1

Гол: Сайбари, 2 (0:1).

  • Шотландия: Ганн, Хенли, Хендри, Робертсон, Паттерсон (Ралстон, 88), Кристи (Маклин, 71), Фергюсон, Тирни (Доук, 60), Макгинн (Стюарт, 88), Мактоминей, Адамс (Дайкс, 71).

  • Марокко: Буну, Диоп, Рияд, Мазрауи, Хакими, Буадди, Аль-Айнави, Унай (Аль-Мурабет, 90), Аль-Ханнус (Талби, 83), Диас (Рахими, 83), Сайбари (Амаймуни-Эшгуяб, 83).

  • Предупреждения: Робертсон, 65 — Диоп, 22.

Второй подряд подарок от Сайбари

Сборная Марокко начала игру очень активно, что привело к быстрому голу. Исмаил Сайбари, который в первом туре забил в ворота Бразилии, Исмаил Сайбари, снова оказался в центре внимания. Уже на 2-й минуте встречи он Брайана Диаса реализовал красивый пас, обеспечив своей команде победу.

Илгиз Танташев и три спорных момента

В ходе матча британцы несколько раз выражали недовольство решениями судьи. Однако видеоповторы и анализ экспертов подтвердили правоту узбекистанского рефери:

  1. Требование красной карточки (эпизод с Диопом): В первом тайме марокканец Диоп сфолил против нападающего шотландцев Адамса. Болельщики требовали красную карточку за «фол последней надежды». Однако Танташев ограничился желтой карточкой, так как на той же линии находился другой защитник Марокко, контролировавший ситуацию.

  2. Падение Макгинна: В ситуации, когда Джон Макгинн упал внутри штрафной площади, Танташев посчитал, что нарушения правил не было. Главный тренер шотландцев Стив Кларк после игры оценил этот эпизод как «50 на 50» и не стал предъявлять претензий судье.

  3. Требование пенальти от Мактоминея: Падение Скотта Мактоминея в штрафной площади соперника вызвало бурные дискуссии среди международных экспертов.

Мнения экспертов ИТВ разделились

В студии телеканала «ИТВ», транслировавшего матч в Великобритании, бурно обсуждался эпизод с Мактоминеем:

Кристина Ункель (бывший арбитр):

«Танташев известен тем, что позволяет футболистам играть жестче в единоборствах и поощряет физическую борьбу. Но в данной ситуации для назначения пенальти было достаточно оснований. По моему мнению, это был пенальти».

Рой Кин (бывший футболист):

«Я считаю, что это не пенальти. Он просто хотел упасть. Игра была очень жесткой. Судья же в некоторых случаях излишне вмешивался в игру: фиксировал фол сразу, как только футболист падал».

Как бы то ни было, Илгиз Танташев, несмотря на давление, уверенно отсудил свой дебютный матч, зафиксировав победу Марокко со счетом 1:0. Продолжайте следить за событиями чемпионата мира с нами!

ШотландияМароккоИльгиз ТанташевИсмаэль СаибариБрайм Диас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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