ЧМ-2026: Покинет ли Винченцо Монтелла сборную Турции?

Досрочный вылет национальной сборной Турции из группового этапа ЧМ-2026 вызвал в стране большой резонанс и волну критики. «Спор Арена» бывший журналист Мухаммед Думан высказал свое мнение о будущем главного тренера Винченцо Монтеллы в сборной, предположив, что итальянский специалист вскоре покинет свой пост.

Мнение журналиста: «Контроль в команде утерян»

По словам Мухаммеда Думана, атмосфера вокруг турецкого футбола сейчас крайне напряженная, и эта ситуация почти наверняка завершится отставкой тренера:

«Думаю, Монтелла уйдет в отставку. Контроль в команде утерян. В Турции все критикуют Монтеллу. Мы ожидаем, что футбольная федерация проведет заседание по этому вопросу и примет решение после чемпионата мира».

Удручающие результаты сборной Турции на ЧМ-2026

Турки, отправившиеся в Северную Америку с большими надеждами, уже после двух туров полностью утратили шансы на выход в плей-офф. Результаты команды стали настоящим ударом для болельщиков:

Тур Сборная-соперник Счет матча Последствия для турнира 1-й тур Австралия 0:2 Неудачный старт в турнире 2-й тур Парагвай 0:1 Окончательная потеря надежд на плей-офф

Ожидается решение Федерации

Хотя Винченцо Монтелла после матча с Парагваем заявил, что команде не хватило удачи и футболисты выложились на полную, местная пресса и эксперты указывают на тактические ошибки. Мнения о том, что внутренняя атмосфера и игровая система команды развалились, усиливаются с каждым днем.

Турецкая футбольная федерация сейчас не хочет принимать поспешных решений. Сразу после завершения Мундиаля будет организовано специальное отчетное собрание, на котором будет окончательно решен вопрос о расторжении или продлении контракта итальянского специалиста.

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