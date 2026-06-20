«Тоттенхэм» вступил в борьбу за Адама Уортона: трансфер Гринвуда отклонен

Лондонский «Тоттенхэм» под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби продолжает радикально реформировать состав. Руководство клуба определило полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона как одну из главных целей летнего трансферного окна. Молодой английский талант за последний год успел привлечь внимание многих грандов своими яркими выступлениями. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания ТЭАМталк, «Тоттенхэм» готов составить серьезную конкуренцию таким командам, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», в борьбе за 22-летнего футболиста. Роберто Де Дзерби высоко оценивает способность Уортона контролировать игру из глубокой позиции и считает, что он полностью вписывается в выстраиваемую тактическую схему. После ухода Ив Биссума «шпоры» считают укрепление центра поля приоритетной задачей.

Реформы в полузащите

«Тоттенхэм» планирует подписать как минимум трех новых игроков в центр поля до закрытия трансферного окна. В настоящее время клуб должен принять окончательное решение по Жоау Пальинье. Несмотря на возможность перевода португальского футболиста из аренды в полноценный трансфер, интерес со стороны «Спортинга» несколько осложняет ситуацию.

В ходе внутренних обсуждений рассматриваются и другие кандидаты. В частности, в список включены игрок «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали и полузащитник «Вест Хэма» Матеус Фернандеш. Однако из-за того, что стоимость Тонали оценивается выше 100 миллионов фунтов стерлингов, а спрос на Фернандеша слишком велик, вариант с Адамом Уортоном выглядит для «Тоттенхэма» наиболее реальным и осуществимым трансфером.

Вопрос с Мейсоном Гринвудом закрыт

В последнее время в СМИ распространялись сообщения о том, что «Тоттенхэм» может подписать нападающего «Марселя» Мейсона Гринвуда. Как пишет Даилй Маил, лондонский клуб опроверг эти слухи. Несмотря на прежнее сотрудничество между Роберто Де Дзерби и Гринвудом, «шпоры» не намерены бороться за 24-летнего английского форварда.

На данный момент «Марсель» выразил готовность продать Гринвуда примерно за 50 миллионов евро для улучшения своего финансового положения. Однако «Тоттенхэм» сосредоточил все внимание не на линии атаки, а именно на усилении полузащиты. Ожидается, что в ближайшие недели клуб выйдет с официальным предложением по Уортону. Этот трансфер может существенно повлиять на баланс сил в английской Премьер-лиге.