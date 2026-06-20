«Тоттенхэм» вступил в борьбу за Адама Уортона: трансфер Гринвуда отклонен

·2·Спорт
«Тоттенхэм» вступил в борьбу за Адама Уортона: трансфер Гринвуда отклонен

Лондонский «Тоттенхэм» под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби продолжает радикально реформировать состав. Руководство клуба определило полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона как одну из главных целей летнего трансферного окна. Молодой английский талант за последний год успел привлечь внимание многих грандов своими яркими выступлениями. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания ТЭАМталк, «Тоттенхэм» готов составить серьезную конкуренцию таким командам, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», в борьбе за 22-летнего футболиста. Роберто Де Дзерби высоко оценивает способность Уортона контролировать игру из глубокой позиции и считает, что он полностью вписывается в выстраиваемую тактическую схему. После ухода Ив Биссума «шпоры» считают укрепление центра поля приоритетной задачей.

Реформы в полузащите

«Тоттенхэм» планирует подписать как минимум трех новых игроков в центр поля до закрытия трансферного окна. В настоящее время клуб должен принять окончательное решение по Жоау Пальинье. Несмотря на возможность перевода португальского футболиста из аренды в полноценный трансфер, интерес со стороны «Спортинга» несколько осложняет ситуацию.

В ходе внутренних обсуждений рассматриваются и другие кандидаты. В частности, в список включены игрок «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали и полузащитник «Вест Хэма» Матеус Фернандеш. Однако из-за того, что стоимость Тонали оценивается выше 100 миллионов фунтов стерлингов, а спрос на Фернандеша слишком велик, вариант с Адамом Уортоном выглядит для «Тоттенхэма» наиболее реальным и осуществимым трансфером.

Вопрос с Мейсоном Гринвудом закрыт

В последнее время в СМИ распространялись сообщения о том, что «Тоттенхэм» может подписать нападающего «Марселя» Мейсона Гринвуда. Как пишет Даилй Маил, лондонский клуб опроверг эти слухи. Несмотря на прежнее сотрудничество между Роберто Де Дзерби и Гринвудом, «шпоры» не намерены бороться за 24-летнего английского форварда.

На данный момент «Марсель» выразил готовность продать Гринвуда примерно за 50 миллионов евро для улучшения своего финансового положения. Однако «Тоттенхэм» сосредоточил все внимание не на линии атаки, а именно на усилении полузащиты. Ожидается, что в ближайшие недели клуб выйдет с официальным предложением по Уортону. Этот трансфер может существенно повлиять на баланс сил в английской Премьер-лиге.

ТоттенхэмАдам УортонМейсон ГринвудТрансферыПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная бомба «Фенербахче»: Эльдор — главная цель стамбульского грандаТрансферная бомба «Фенербахче»: Эльдор — главная цель стамбульского грандаСегодня, 16:17Андерсон в «горожанах»: самый дорогой трансфер в истории «Сити»?!Андерсон в «горожанах»: самый дорогой трансфер в истории «Сити»?!Сегодня, 16:09Аббосбек: «На разминке я почувствовал себя как в кино»Аббосбек: «На разминке я почувствовал себя как в кино»Сегодня, 15:58ЧМ-2026: Покинет ли Винченцо Монтелла сборную Турции?ЧМ-2026: Покинет ли Винченцо Монтелла сборную Турции?Сегодня, 15:52Дебют Танташева: судейские споры в матче Шотландия – МароккоДебют Танташева: судейские споры в матче Шотландия – МароккоСегодня, 15:47Рубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новостьРубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новостьСегодня, 14:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана