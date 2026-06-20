Акинфеев поздравил Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026

·47·Спорт
Акинфеев поздравил Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026

Мастерство Аббосбека Файзуллаева, который забил первый в истории сборной Узбекистана гол на чемпионатах мира в матче против Колумбии, не осталось незамеченным его бывшими одноклубниками. Легендарный вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил узбекского футболиста с этим грандиозным достижением.

Общаясь с журналистами на массовом мероприятии «Зарядка с первыми номерами» на стадионе ЦСКА, Акинфеев отдельно остановился на голе Аббосбека.

Слова поздравления Игоря Акинфеева:

«Конечно, я видел его гол. Не ошибусь, если скажу, что это один из самых красивых и сложных голов в его карьере. Читал, что он один из самых низкорослых игроков на чемпионате, но, несмотря на это, забил головой! От всей души поздравляю его».

Кратко о Файзуллаеве и этом историческом моменте

  • Первый шаг на ЧМ: Сборная Узбекистана впервые в своей истории вышла на чемпионат мира и дебютировала в Мехико. Хотя первый матч в группе «К» завершился победой Колумбии (1:3), гол Аббосбека навсегда вошел в историю.

  • Фактор роста и мастерство: Несмотря на то, что 22-летний футболист является одним из самых низких участников этого чемпионата мира, в окружении мощных защитников соперника ударом головой ему удалось забить великолепный гол.

  • Память «армейцев»: Аббосбек провел в составе ЦСКА 72 матча, забил 8 голов и оставил яркий след в столице России. В июле 2025 года он перешел в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Расписание следующих матчей нашей национальной сборной

На ЧМ-2026, который принимают США, Канада и Мексика, наших представителей ждут еще две решающие игры в борьбе за выход из группы:

Команда-соперник

Дата

Стадия турнира

Португалия

23 июня

Групповой этап, 2-й тур

ДР Конго

27 июня

Групповой этап, 3-й тур

Желаем нашей сборной и Аббосбеку Файзуллаеву больших побед в предстоящих напряженных матчах!

Аббосбек ФайзуллаевИгорь АкинфеевЦСКА МоскваУзбекистанКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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