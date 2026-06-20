Ильос Зейтуллаев: «Узбекистан создал Колумбии большие проблемы»
Бывший полузащитник сборной Узбекистана, а ныне главный тренер клуба «Бунёдкор» Ильос Зейтуллаев поделился своими мыслями о дебютном матче нашей национальной команды против Колумбии (1:3) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
Из интервью Ильоса Зейтуллаева изданию «Метаратингс.ру»:
«После гола Файзуллаева Узбекистан как будто нашел свою игру. Команда проснулась, стремилась играть в атаку. Для побед в матчах такого уровня очень важен более серьезный международный опыт. Сейчас Узбекистан как раз набирает этот опыт. Узбекистан создал Колумбии большие проблемы и не даст легких шансов и другим соперникам».
3 важных вывода из мнения специалиста
Зейтуллаев на фоне поражения наших представителей выделил следующие положительные факторы:
Психологический эффект гола: Гол Аббосбека Файзуллаева ударом головой не только вошел в историю, но и дал нашим футболистам психологическую свободу. После гола команда преодолела волнение на большой сцене и начала показывать свою игру.
Самый ценный фактор — международный опыт: Мундиаль — это совершенно другой уровень и поле с сильным давлением. По мнению нашего бывшего легионера, наши представители сейчас набирают непосредственно на поле «атмосферу больших турниров», которая больше всего необходима для будущего.
Серьезный сигнал соперникам: Несмотря на статус дебютанта, сборная Узбекистана заставила серьезно попотеть защиту Колумбии, которая является постоянным участником и одним из грандов чемпионата мира. Это свидетельствует о том, что мы не будем легкой добычей для остальных соперников по группе.
Напомним, что в группе «К» наших представителей ждут еще два серьезных испытания: 23 июня матч против Португалии, а 27 июня — против сборной ДР Конго. Желаем нашей национальной команде удачи в предстоящих играх!
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