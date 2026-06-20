Новая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицу

·21·Спорт
Новая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицу

Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов вошел в тройку сильнейших шахматистов мира в живом (ливе) рейтинге по блицу — самому стремительному и захватывающему направлению шахмат. Благодаря серии результативных партий наш соотечественник поднялся еще на две ступени, вновь подтвердив свой элитный статус в шахматном мире.

Самое радостное, что Нодирбек в блице преодолел символический и очень сложный рейтинговый порог в 2800 пунктов.

Три сильнейших представителя мировых шахмат

На данный момент на вершине международного рейтинга по блицу находятся лишь две живые легенды шахмат и Нодирбек Абдусатторов:

Место в списке

Шахматист

Живой рейтинг блица (Эло)

Статус и описание

1-е место

Магнус Карлсен

2877,4

Многократный чемпион мира, абсолютный лидер на протяжении многих лет

2-е место

Хикару Накамура

2838,0

Один из истинных королей блица и мира стриминга

3-е место

Нодирбек Абдусатторов

2802,5

Самый молодой топ-шахматист, главная звезда узбекских шахмат

Новая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицу

Успехи в фристайл-шахматах и путевка на ЧМ-2027

Нодирбек дает уроки мировым грандам не только в классических шахматах и блице, но и в новых форматах, набирающих популярность во всем мире.

Триумф в Вайссенхаусе:

В феврале этого года на престижном чемпионате мира ФИДЭ по фристайл-шахматам (шахматы Фишера / Чесс 960), прошедшем в немецком курортном городе Вайссенхаус, Абдусатторов продемонстрировал высочайшее мастерство и завоевал бронзовую медаль. Эта историческая награда позволила нашему соотечественнику досрочно получить прямую путевку (лицензию) на чемпионат мира 2027 года.

Стоять плечом к плечу с такими гигантами, как Карлсен и Накамура — явное доказательство того, какой мощной силой стала сегодня узбекская шахматная школа. Желаем Нодирбеку удачи и новых побед на пути к шахматной короне в Ташкенте! Продолжай оставлять соперников «в материальном меньшинстве», Нодирбек!

Нодирбек АбдусатторовМагнус КарлсенХикару НакамураУзбекистанТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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