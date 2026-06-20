Бавария готовит рекордные контракты, чтобы сохранить своих звезд

Мюнхенская «Бавария» в преддверии летнего трансферного окна предпринимает серьезные шаги, чтобы продлить сотрудничество со своими ключевыми лидерами и погасить интерес европейских грандов. Гигант из Германии готовит новые, финансово очень привлекательные контракты для двух главных атакующих сил команды — Михаэля Олисе и Гарри Кейна. Об этом сообщает Goal.com.

Михаэль Олисе, проявивший себя в составе мюнхенцев за последние два сезона, сейчас стал главной целью таких клубов, как «Реал Мадрид» и «Ливерпуль». По сообщению издания Mirror, руководство «Баварии» готово резко увеличить зарплату 24-летнего французского вингера, чтобы удержать его в команде. Ожидается, что футболисту, который сейчас получает 13 миллионов фунтов в год, по новому контракту предложат 22 миллиона фунтов.

Отношение к интересу «Реал Мадрида»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер дал интервью изданию Bild, чтобы пресечь слухи вокруг Михаэля Олисе. Он подчеркнул, что клуб не намерен продавать своих звезд, и предложение в 150 миллионов евро, которое может поступить от президента «Реал Мадрида» Флорентино Переса, будет отклонено. «Михаэль Олисе — игрок «Баварии» с долгосрочным контрактом. Если Флорентино Перес хочет отправить предложение, пусть не тратит свое время зря», — добавил глава клуба.

В то же время мюнхенцы работают над продлением действующего соглашения с бомбардиром команды Гарри Кейном до 2029 года. По данным Sky Germany, между сторонами уже прошли предварительные переговоры. 32-летний английский нападающий, который в прошлом сезоне вышел на поле в 51 матче во всех турнирах и забил 61 гол, стал важнейшей фигурой клуба.

Однако Гарри Кейн не спешит принимать окончательное решение по поводу своего будущего. В настоящее время футболист сосредоточен на выступлениях за национальную сборную и попросил приостановить все переговоры до завершения чемпионата мира. Нападающий не против остаться в Мюнхене, но официальное соглашение может быть достигнуто только после международного турнира.

Напомним, что в 2023 году «Бавария» заплатила клубу «Тоттенхэм» 95 миллионов евро за трансфер Гарри Кейна. Сейчас он получает около 25 миллионов евро в год, оставаясь одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Сохранив этих двух звезд, мюнхенский клуб стремится оставаться главным фаворитом в Лиге чемпионов и внутреннем чемпионате в следующих сезонах.