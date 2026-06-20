Матч Узбекистана и Португалии обслужат марокканские арбитры

Стал известен состав судейской бригады, которая будет работать на матче между национальными сборными Португалии и Узбекистана в рамках 2-го тура группы «K» чемпионата мира, проходящего в США, Канаде и Мексике.

Обслуживание этого крайне важного и, как ожидается, напряженного поединка доверили арбитрам из Африки.

Состав судей матча:

Судейская функция Имя и фамилия Представительство (Страна) Главный арбитр Джалал Джайед Марокко Ассистент арбитра Закария Бринси Марокко Ассистент арбитра Мустафа Акаркад Марокко Четвертый арбитр Абонгайл Том ЮАР Пятый арбитр Захеле Сивела ЮАР

Под контролем африканской школы футбола: Главный арбитр Джалал Джайед и его соотечественники на линиях являются судьями ФИФА с огромным опытом работы на международной арене, особенно на престижных турнирах Африки. Выбор представителей ЮАР в качестве запасных арбитров также свидетельствует о серьезном подходе к организации этого матча.

Время матча и напоминание:

Не пропустите этот поединок, который имеет решающее значение для наших представителей на пути в плей-офф:

Дата: 23 июня

Время начала: По ташкентскому времени в 22:00

Желаем нашим парням, которые будут мужественно противостоять атакам подопечных Роберто Мартинеса и Криштиану Роналду, справедливого судейства и исторической победы в предстоящем матче! Вперед, Узбекистан!