Андерс Лимпар высказался о будущем Микеля Артеты в «Арсенале»

·35·Спорт
Андерс Лимпар высказался о будущем Микеля Артеты в «Арсенале»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андерс Лимпар считает, что Микель Артета никогда не покинет свою команду ради «Барселоны» или «Манчестер Сити». В интервью изданию СвеаКасино шведский экс-футболист отметил, что нынешнее положение и условия лондонского клуба являются для специалиста лучшим вариантом в Европе. Об этом сообщает Goal.com.

По мнению Лимпара, команда может привлекать лучших игроков на трансферном рынке и бороться за победу сразу в четырех турнирах. Он подчеркнул, что сейчас лондонский клуб входит в число сильнейших команд Европы и обладает огромным авторитетом на трансферном рынке.

Лидерство «Арсенала» и комфортные условия для Артеты

Экс-футболист заявил, что Микелю Артете нет смысла переходить в другой топ-клуб, поскольку там он не найдет лучших условий. Руководство «Арсенала» всегда поддерживало трансферные требования тренера и помогало ему приглашать в команду сильнейших футболистов.

По словам Лимпара, сегодня лучшие игроки мира хотят переходить именно в «Арсенал». Успехи команды в английской Премьер-лиге и других турнирах по-прежнему делают клуб привлекательным для футболистов. Он также добавил, что просто хороший игрок не соответствует требованиям клуба: здесь выступают только футболисты мирового уровня.

Сложности управления звездным составом

В то же время Андерс Лимпар предупредил, что управление настолько сильным и звездным составом может стать самым тяжелым испытанием в карьере Микеля Артеты. По его словам, для создания мощной команды нужны футболисты мирового уровня не только в основном составе, но и на скамейке запасных.

Не допускать падения настроения у звездных футболистов, которые остаются в запасе или не выходят на поле, и постоянно поддерживать их мотивацию — самая сложная задача для любого тренера. С подобными трудностями ранее сталкивались Пеп Гвардиола и Юрген Клопп, а теперь Артете предстоит продемонстрировать свое настоящее тренерское мастерство.

Микель АртетаАрсеналАндерс ЛимпарПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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