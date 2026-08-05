Мохаммед Салах прибыл в Турцию: в Трабзоне ожидается историческая подпись

·62·Спорт
Мохаммед Салах прибыл в Турцию: в Трабзоне ожидается историческая подпись

Мохаммед Салах прибыл в Турцию, чтобы начать новый этап своей карьеры. Ожидается, что 34-летний египетский нападающий пройдет медицинское обследование и завершит последние формальности соглашения перед подписанием контракта с «Трабзонспором».

Клуб подтвердил прибытие футболиста и опубликовал фотографии с его поездки. Появление Салаха в Турции вывело трансферные новости последних дней на серьезный этап, однако официального заявления о финальном подписании пока не последовало.

Трансфер вышел на завершающую стадию

4 августа «Трабзонспор» официально сообщил о начале переговоров по переходу в его состав Мохаммеда Салаха, находящегося в статусе свободного агента.

Президент клуба Эртугрул Доган тогда заявил, что соглашение еще не завершено полностью: футболист сначала пройдет медицинское обследование в Стамбуле, а затем отправится в Трабзон. По его словам, подписание контракта может состояться 6 августа.

Прибытие Салаха в Турцию свидетельствует о том, что ключевые вопросы переговоров решены. Теперь остаются медицинское обследование, подписание контракта и официальное объявление условий соглашения.

В футболе трансфер может сорваться даже на этой стадии. Поэтому до выхода итогового заявления клуба юридически и журналистски корректнее говорить не «Салах официально перешел», а «прибыл для подписания контракта».

Двухлетний контракт и 34 миллиона евро

Фабрицио Романо и ряд европейских изданий сообщают, что стороны принципиально договорились о двухлетнем соглашении.

Согласно распространенной информации, египетский футболист может получать гарантированную зарплату в размере 17 миллионов евро за каждый сезон — всего 34 миллиона евро за два года. Однако «Трабзонспор» пока официально не подтвердил цифры, касающиеся срока контракта, зарплаты, бонусов и имиджевых прав.

Поэтому 34 миллиона евро следует воспринимать не как окончательную и официальную сумму, а как информацию, распространенную источниками, знакомыми с ходом переговоров. Ожидается, что точные финансовые условия будут раскрыты в официальной информации клуба, предоставляемой бирже.

Для «Трабзонспора» это не обычный трансфер

Подписание контракта с Салахом станет одним из крупнейших трансферов в истории «Трабзонспора». Речь идет не только об опытном нападающем, способном забивать голы на поле.

Приход египетской звезды может повлиять на:

— международную известность клуба;
— стоимость спонсорских контрактов;
— продажи формы и атрибутики;
— зарубежную аудиторию турецкой Суперлиги.

В прошлом сезоне «Трабзонспор» занял третье место в чемпионате Турции, а в новом сезоне примет участие в раунде плей-офф Лиги Европы. Футболист с опытом выступлений в больших матчах, подобный Салаху, может изменить цели клуба во внутреннем чемпионате и на европейской арене.

В то же время высокая зарплата, предусмотренная для 34-летнего футболиста, возлагает на клуб большую финансовую ответственность. Успешность трансфера будет оцениваться не только по голам, но и по влиянию Салаха на командную игру, коммерческие доходы и результаты в еврокубках.

Наследие, оставленное в «Ливерпуле»

Мохаммед Салах завершил девятилетнюю карьеру в «Ливерпуле» с показателями в 442 матча, 257 голов и 120 результативных передач. В истории клуба он забил меньше голов только, чем Иан Раш и Роджер Хант.

Египетский нападающий завоевал с мерсисайдцами восемь крупных трофеев. Среди них:

— два титула чемпиона Англии;
— Лига чемпионов УЕФА;
— клубный чемпионат мира;
— Кубок Англии;
— два Кубка лиги;
— Суперкубок УЕФА.

Салах покинул «Ливерпуль» в качестве свободного агента после истечения срока контракта. Это означает, что «Трабзонспору» не придется выплачивать другому клубу компенсацию за трансфер, однако ему предстоит выделить значительные средства на зарплату футболиста и другие условия.

Теперь все внимание приковано к официальному подписанию

Прибытие Салаха в Турцию практически устранило основные сомнения вокруг трансфера. Тем не менее важнейшая часть процесса — медицинское обследование и официальное объявление о подписанном контракте — еще впереди.

Если все формальности пройдут по плану, в ближайшие часы или дни Мохаммед Салах будет представлен как футболист «Трабзонспора». Только после этого можно будет говорить о том, что его новая эпоха в турецкой Суперлиге официально началась. Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!

Мохаммед СалахТрабзонспорТурцияСтамбулФабрицио Романо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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